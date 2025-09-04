MG: três pessoas são presas em operação contra roubo de motoristas de app

A Polícia Civil desarticulou um grupo especializado no roubo de veículos de motoristas de aplicativos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Nesta quinta-feira (4/9), em entrevista coletiva, representantes da Delegacia de Furtos e Roubos informaram que a operação terminou com três presos e cinco adolescentes apreendidos.



Os detidos foram alvo de mandados de prisão preventiva. Além dos adultos, os menores de idade detidos eram apontados como autores dos roubos qualificados. As idades deles variam de 13 a 16 anos.



O esquema usava perfis de terceiros, que eram fraudados, para o pedido de corridas na cidade do Triângulo. Durante as viagens, os assaltos aconteciam, inclusive com o emprego de violência contra os motoristas, que ficavam sem seus veículos.



As corridas normalmente ocorriam ou eram finalizadas nos bairros Jardim das Palmeiras, Shopping Park e Monte Hebron. Havia uma rede para revenda dos carros roubados, que eram desmontados e comercializados em peças por valores em torno de R$ 5 mil.

Quatro carros foram recuperados na ação da polícia. Ainda durante a operação, mais um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante enquanto desmontava um veículo roubado em julho, também em Uberlândia, no Bairro Jardim das Palmeiras.