Ladrões invadem igreja e levam até o vinho da sacristia em Uberlândia

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, localizada no Bairro Laranjeiras, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, foi invadida, furtada e depredada nesse domingo (31/8). Os ladrões levaram até o vinho usado em missas. Ninguém foi preso.

O padre Jonas Barbacovi, responsável pela igreja, procurou a Polícia Militar e no registro afirmou que os portões e as portas do local foram forçados para que os ladrões tivessem acesso à igreja. Fios e o padrão de energia também foram furtados.

Na parte interna, os criminosos reviraram o ambiente e objetos que estavam em um armário foram jogados no chão, incluindo vinhos. Pelo menos uma garrafa foi consumida no local e outras duas foram levadas pelos ladrões. Castiçais, cálices, sinos e um ostensório foram furtados.

O prejuízo chega a R$ 10 mil, entre furtos e depredações.