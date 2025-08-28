Bombeiros encontram ossos humanos durante limpeza de fossa em Uberlândia

O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG) encontrou uma ossada com características humanas, durante a limpeza de uma fossa séptica, em um bairro de Uberlândia, Triângulo Mineiro. A ação aconteceu nesta quinta-feira (28/8), e no local também foi encontrada uma carteira de identidade de um homem de 24 anos.

Segundo a corporação, os bombeiros foram acionados para atendimento de limpeza de uma fossa de uma empresa, localizada próxima à rodoviária.

Os militares informaram que funcionários encontraram uma ossada com características humanas, incluindo um crânio e outros ossos. A fossa tem cerca de 7 metros de profundidade.

Durante os trabalhos, também foi encontrada uma carteira de identidade de um homem, de 24 anos. A Polícia Civil (PCMG) foi acionada e vai analisar se o documento tem relação com os ossos encontrados.

Uma equipe do Auto Salvamento foi mobilizada até o local para retirar os materiais, repassados às autoridades competentes. A PM também esteve no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Procurada, a PCMG informou que a ossada foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), com a devida requisição dos exames de praxe, que irão possibilitar a identificação do sexo da vítima e a verificação de possíveis lesões.

"Preliminarmente, não é possível precisar o tempo da morte nem o local em que ela ocorreu. Quanto à carteira encontrada no local, até o momento não há informações que possam ser repassadas. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Uberlândia, sendo que demais informações somente poderão ser fornecidas após o boletim de ocorrência ser formalmente encaminhado à Polícia Civil", disse em nota.