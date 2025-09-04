PM prende quadrilha de roubo de cargas na BR-381

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Numa operação realizada na noite dessa terça-feira (2/9), em São Gonçalo do Rio Abaixo, a Polícia Militar prendeu sete pessoas pelo envolvimento com o roubo de cargas e tráfico de drogas. São seis homens, entre 18 e 22 anos, e uma mulher de 24 anos. O grupo pode responder também pelo sequestro de um motorista de caminhão.

A descoberta ocorreu depois do roubo de uma carga de biscoitos na BR-381. Um caminhoneiro parou seu caminhão para verificar uma pane no motor e foi surpreendido por um grupo de homens.

O motorista foi rendido, amarrado, teve o rosto coberto e foi colocado num automóvel, onde permaneceu por cerca de uma hora. Enquanto esteve em poder dos sequestradores, foi agredido e coagido a desbloquear o celular e fornecer senhas bancárias. Os criminosos fizeram uma transferência via Pix. Ele foi libertado em uma estrada vicinal próxima à pedreira Belmont.

O motorista relatou à PM, que os sequestradores usaram dois veículos, um automóvel vermelho e uma caminhonete antiga.

Com base nessas informações, que a PM iniciou diligências, que começaram na terça-feira e se encerraram nessa quarta-feira (3/9), quando prenderam os integrantes da quadrilha.

A PM localizou os suspeitos em diferentes pontos da cidade. Com eles, vários entorpecentes, dinheiro em espécie, celulares e munição.

Os militares encontraram na residência de um dos suspeitos vários produtos da carga roubada, o que reforçou os indícios de participação direta no crime.

Tudo estava armazenado em cômodos da casa e incluíam itens que haviam sido subtraídos do caminhão no momento do roubo.

O caminhão roubado também foi recuperado. Os suspeitos foram levados à Delegacia de Plantão de Itabira, onde foram autuados por crimes de roubo, tráfico de drogas, posse ilegal de munição, participação em organização criminosa, receptação e sequestro com cárcere privado.







Material apreendido: