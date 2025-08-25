Polícia prende pai e filha suspeitos de roubos com tortura às vítimas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um crime em família. Pai e filha, ele de 53 anos, e ela de 23, foram presos preventivamente pela Polícia Civil, na última sexta-feira (22/8), respectivamente nos bairros Eldorado e Água Branca, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os dois são suspeitos de envolvimento em um roubo à mão armada ocorrido no bairro Ipê Amarelo, em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte.

O crime ocorreu em 28 de dezembro de 2024, quando dois indivíduos armados teriam surpreendido a vítima, uma mulher de 58 anos, no momento em que ela abria seu depósito de material de construção. “Eles a abordaram, fizeram ela entrar no depósito, fecharam as portas e começaram uma verdadeira sessão de tortura”, diz a delegada Rafaella Saraiva, que acrescenta: “Eles agrediram a vítima com socos e chutes, amarraram os pés e as mãos, colocaram uma fita adesiva na boca e jogaram álcool nela”.

Na ação criminosa, os suspeitos ainda teriam exigido senhas de contas bancárias e mantido contato telefônico com um terceiro envolvido. Na ocasião, eles levaram da vítima cartões, documentos, uma quantia aproximada de R$ 6.500, além do carro da vítima, utilizado na fuga.

Crime em família

Segundo a delegada Rafaella, “os suspeitos do crime são pai e filha, o namorado dela, de 27 anos e o primo, 30, que está preso desde o início do ano, num flagrante por roubo. As investigações apontaram que a família atuava prioritariamente em Contagem, com foco em roubos a estabelecimentos comerciais. A Polícia Civil investiga o envolvimento do grupo em outros crimes dessa natureza

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda durante a ação, coordenada pela Delegacia de Polícia de Esmeraldas, responsável pelas investigações, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. O celular da suspeita foi recolhido e será submetido à análise pericial para extração de dados que possam subsidiar a investigação. Detidos, os suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional.