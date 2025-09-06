Assine
Grande BH: troca de tiros com a PM mata jovens envolvidos com o tráfico

Confronto policial ocorreu na noite dessa sexta (5/9) depois de militares iniciarem uma incursão em Sabará (MG); um suspeito ainda está foragido

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
06/09/2025 11:28

Polícia Militar
PM entrou em confronto com três homens durante incursão policial em Sabará (MG) crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram mortos em um confronto policial no bairro Castanheira, no bairro Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (5/9).

Eles eram conhecidos por causar temor na população, que denunciou várias vezes o tráfico de drogas na região. Os jovens também tinham várias passagens por tráfico de drogas e roubo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante uma operação policial na região, onde há constante disputa com tráfico, policiais avistaram três homens, que, ao serem vistos, correram para um beco antes mesmo de serem abordados.

Os militares deram ordem de parada, que não foi acatada. Neste momento, os policiais dizem terem percebido que os homens portavam armas de fogo. Eles solicitaram nova ordem de parada, mas os suspeitos começaram a atirar contra os policiais.

Para se defender, os PMs dispararam contra os suspeitos, gerando um confronto. Um dos homens fugiu pela mata próxima, enquanto os outros dois foram atingidos pelos tiros.

Eles foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Lázaro, onde a morte foi constatada. Com eles, foram apreendidas duas pistolas calibre .38. Junto do suspeito de 18 anos, havia, ainda, 18 munições, 41 tubos de cocaína, 77 buchas de maconha, R$ 232 em dinheiro e um celular.

Os militares foram conduzidos à delegacia e prestaram depoimento sobre o ocorrido. Já o terceiro suspeito continua foragido.

