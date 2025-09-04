Assine
REGIME FECHADO

BH: segurança do tráfico é condenado a 44 anos de prisão por matar dois

O crime aconteceu no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em junho de 2024.

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/09/2025 10:46

Réu foi condenado a mais de quatro décadas de prisão no Tribunal do Juri, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, um ano depois do crime
Réu foi condenado a mais de quatro décadas de prisão no Tribunal do Juri, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, um ano depois do crime crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Felipe Teles da Silva, homem conhecido como "Zaca", foi condenado a 44 anos de prisão pelo Tribunal do Júri, em Belo Horizonte (MG), nessa quarta-feira (3/9). Zaca assassinou dois homens enquanto trabalhava como segurança de um gerente do tráfico no Aglomerado da Serra, no Centro-Sul da capital, em junho de 2024.

Na ocasião, segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar à época, os dois homens desceram de um carro e seguiam em direção ao gerente do tráfico. Ao perceber a possibilidade do ataque, Felipe reagiu e atirou contra os dois.

O primeiro deles, Bryan Gonçalves Resende, morreu na hora. O segundo, Daniel Vinicius de Paula Rocha, conseguiu fugir com o carro, mas foi alcançado e executado. 

As investigações apontam que o crime foi relacionado à guerra do tráfico de drogas entre indivíduos da “Gangue da Del Rey” e pessoas vinculadas ao tráfico em Contagem. 

Na decisão, o juiz Luiz Felipe Sampaio Aranha considerou que Felipe tem maus antecedentes e uma conduta voltada à criminalidade, em especial com o envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo o magistrado, o réu é “integrante de um grupo voltado ao comércio ilícito de entorpecentes, ocupando de posição de destaque em tal grupo” usada para amedrontar moradores da região onde atuava. 

O juiz ainda afirmou que o motivo foi torpe e que o comportamento das vítimas não influenciou nos assassinatos. 

Felipe foi condenado a regime fechado inicialmente. Ele não poderá recorrer em liberdade. 

Tópicos relacionados:

aglomerado-da-serra bh condenacao homicidio tjmg trafico-de-drogas

