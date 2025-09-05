Assine
VALE DO RIO DOCE

Foragido por tráfico esconde drogas em creche e é preso com nota de dólar

Drogas de jovem foram encontradas dentro de panela de pressão em cozinha de creche comunitária, no centro de Caratinga, no Vale do Rio Doce mineiro

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/09/2025 14:36 - atualizado em 05/09/2025 14:40

As drogas e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. Dentre o material recolhido, estava uma nota de um dólar
As drogas e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. Em meio ao material recolhido estava uma nota de um dólar crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 21 anos, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar com drogas, dinheiro e material para separação de drogas em uma creche de Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde dessa quinta-feira (4/9). Entre o material encontrado, estava uma nota de um dólar, sem uso prático em comércios do Brasil.

Uma equipe do 62º Batalhão da PM buscava o suspeito pela região do Bairro Santo Antônio para cumprimento de mandado de prisão quando o encontraram na Rua Francisco Gomes da Luz. O jovem percebeu a aproximação dos policiais e começou uma fuga a pé, portando uma pochete.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem entrou em uma creche comunitária durante a fuga, no Centro da cidade. Os militares iniciaram buscas por ele e o encontraram escondido debaixo de lençóis em um dos cômodos do local. 

Questionado sobre a pochete, o jovem disse que a havia jogado no mato. Os militares procuraram-na no matagal em torno do imóvel, mas sem sucesso. Em um segundo momento, as buscas seguiram no interior da creche, e os miliares encontraram a pochete escondida dentro de uma panela de pressão, na cantina.

Tabletes de maconha, cocaína, dinheiro em espécie em dólar e real, celulares, um dichavador e balanças de precisão estavam dentro da bolsa.

O jovem não trabalhava no local. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga com o material. 

Afinal, o que o jovem escondia na pochete?

  • Uma porção grande de cocaína

  • Quatro papelotes de cocaína

  • Oito tabletes de maconha

  • Dois telefones celulares

  • Uma balança de precisão

  • Um dichavador

  • R$ 242,00 em dinheiro

  • US$ 1,00 em espécie

