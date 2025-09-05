Foragido por tráfico esconde drogas em creche e é preso com nota de dólar

Um jovem de 21 anos, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar com drogas, dinheiro e material para separação de drogas em uma creche de Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde dessa quinta-feira (4/9). Entre o material encontrado, estava uma nota de um dólar, sem uso prático em comércios do Brasil.

Uma equipe do 62º Batalhão da PM buscava o suspeito pela região do Bairro Santo Antônio para cumprimento de mandado de prisão quando o encontraram na Rua Francisco Gomes da Luz. O jovem percebeu a aproximação dos policiais e começou uma fuga a pé, portando uma pochete.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem entrou em uma creche comunitária durante a fuga, no Centro da cidade. Os militares iniciaram buscas por ele e o encontraram escondido debaixo de lençóis em um dos cômodos do local.

Questionado sobre a pochete, o jovem disse que a havia jogado no mato. Os militares procuraram-na no matagal em torno do imóvel, mas sem sucesso. Em um segundo momento, as buscas seguiram no interior da creche, e os miliares encontraram a pochete escondida dentro de uma panela de pressão, na cantina.

Tabletes de maconha, cocaína, dinheiro em espécie em dólar e real, celulares, um dichavador e balanças de precisão estavam dentro da bolsa.

O jovem não trabalhava no local. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga com o material.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Afinal, o que o jovem escondia na pochete?