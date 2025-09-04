Casa conhecida como "fortaleza do tráfico" é demolida por ordem judicial

A demolição começou na manhã desta quinta (4/9) e pode durar até dois dias. A casa era considerada segura por ter sido edificada com muros altos e ter portões reforçados, contar com equipamentos de segurança como concertina e ser monitorada por câmeras. Até cachorros eram mantidos no local.

Máquinas, caminhões e homens da Prefeitura de Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, faziam a demolição em cumprimento à ordem judicial de destruição. O terreno irá a leilão.

O imóvel, que era um tipo de quartel-general do tráfico de entorpecentes, ficava na rua Lídia, no bairro Jardim Canaã, região Oeste de Uberlândia. "O local era conhecido da polícia e da vizinhança por conta do tráfico de drogas. Várias ações foram feitas no entorno. Em março, conseguimos uma forma de acabar com o tráfico no local, com a operação Fortaleza Tomada, que conseguiu o sequestro e indisponibilidade judicial de dois imóveis residenciais", disse o capitão da Polícia Militar, Henrique Lins.

As investigações foram feitas por mais de um ano, entre 2024 e 2025, quando pelo menos 40 registros de tráfico aconteceram no setor. Cerca de 40 pessoas foram presas nesse período. Contudo, há informações que o imóvel era usado há 20 anos para o tráfico de drogas, em menor ou maior grau.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A operação Fortaleza Tomada foi deflagrada em 13 de março, quando 29 agentes públicos participaram do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Ministério Público de Minas Gerais e as polícias Militar e Civil estiveram à frente da ação.











