MG: jovem que andava com arma na cintura é denunciado e preso por tráfico

Um jovem de 18 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas após ser denunciado em João Monlevade (MG), no Vale do Rio Doce, na noite dessa quarta-feira (3/9).

Segundo a Polícia Militar, a denúncia dava conta que o jovem andava com uma arma e traficava drogas no Conjunto Habitacional do bairro Serra. Ele foi localizado, abordado e flagrado com um revólver de calibre .38 com cinco munições na cintura dele.

Conforme os registros, os militares encontraram mais 37 munições do mesmo calibre na casa dele. Também foram localizadas uma barra e uma porção de cocaína, dois celulares, uma balança de precisão e materiais de plástico como pinos e saquinhos usados para dolagem.

O material e o revólver foi recolhido e o jovem preso. Ele foi levado à Delegacia da Polícia Civil, que segue com as investigações.

O que foi apreendido com ele?