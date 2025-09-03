Assine
Morte de gari: empresário ostentava armas e distintivo da delegada

As imagens estavam no celular de Renê da Silva Nogueira Júnior e fazem parte do inquérito da Polícia Civil 

Clara Mariz
Mariana Costa
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
03/09/2025 19:29

O inquérito concluiu que Renê tinha acesso e usava as armas da esposa, a delegada Ana Paula Balbino
O inquérito concluiu que Renê tinha acesso e usava as armas da esposa, a delegada Ana Paula Balbino

Imagens anexadas ao inquérito policial da investigação da morte do gari Laudemir de Souza Fernandes mostram que o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior tinha acesso e usava armas, inclusive as da esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. 


Os vídeos estavam no celular do indiciado pela morte do gari. Em dois deles, de 9 de janeiro deste ano, Renê está dirigindo um carro que parece ser da marca BYD, semelhante ao utilizado no crime. Neles, é possível ver duas pistolas no banco do carona. Segundo o inquérito, tais armas seriam as da delegada — uma usada no crime e a outra, a funcional. Ambas foram apreendidas pela Polícia Civil.


Para os investigadores, tais vídeos ressaltam que Renê “faltou com a verdade em seus depoimentos, demonstrando sua habitualidade em portar não só a arma pessoal, mas também a funcional de sua esposa”. Em outro vídeo, é possível ver o empresário, no que parece ser uma comemoração de Ano Novo, disparando uma espingarda em uma varanda.

Já em um terceiro, datado de 11 de abril deste ano, é possível identificar a voz de Renê, e aparecem duas pistolas, um documento que aparenta ser o registro de arma de fogo e um distintivo modelo antigo da carreira de delegado de polícia.

“Mais uma vez, resta evidente que Renê não só tinha acesso amplo, geral e irrestrito às armas de fogo de posse e propriedade de Ana Paula Lamego Balbino, dentre elas a utilizada para o cometimento do delito, como também ao símbolo de uso exclusivo de delegados de polícia, e gostava de ostentá-los em suas conversas privadas”, diz um trecho do inquérito.

Fascínio por armas

Durante a coletiva de imprensa na semana passada, os delegados do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) enfatizaram que o empresário tinha fascínio por armas de fogo


As investigações concluíram que Renê tinha um fascínio pelo poder que o armamento lhe concedia e fazia uso das armas com frequência. Além disso, o autor confesso também demonstrava grande admiração pelo cargo que a esposa ocupava.

Ele foi indiciado por homicídio duplamente qualificado — por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima —, ameaça contra a motorista do caminhão de coleta e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, podendo ser condenado a pena máxima de até 35 anos.

A delegada Ana Paula, que está afastada de suas funções desde a semana do crime, também foi indiciada e poderá responder por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. De acordo com o chefe da investigação, delegado Evandro Radaelli, dentro do entendimento da Lei de Desarmamento, o proprietário de uma arma que cede ou empresta o artefato a outra pessoa pode responder criminalmente por isso.

O que acontece agora?

  • O resultado das investigações e o indiciamento do suspeito serão enviados ao Ministério Público de Minas Gerais;

  • Após o recebimento dos documentos, o MPMG tem até dez dias para denunciar, ou não, o indiciado à Justiça;

  • Além dos crimes relatados na conclusão do inquérito, o MPMG pode acusar o homem por outros delitos;

  • A delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira vai continuar afastada por motivos de saúde;

  • A Corregedoria da PCMG continua as investigações administrativas contra a servidora.

