Assine
overlay
Início Gerais
MAUS-TRATOS

Mulher é presa depois de derrubar bebê durante briga e roubar celular

Mãe apresentava sinais de embriaguez e derrubou a criança enquanto brigava com um homem; bebê foi corrido por mulher que acusou a mãe de roubar o celular dela

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/09/2025 11:20

compartilhe

Siga no
x
Carro da PM
Ele tentou fugir da PM, mas foi capturado depois de uma perseguição intensa crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Uma mulher, de 30 anos, foi presa em flagrante pelos crimes de maus-tratos e furto, em Simonésia (MG), na região da Zona da Mata, depois de derrubar a filha, de 11 meses, no chão. A queda ocorreu enquanto a mulher segurava a filha e brigava com um homem, nesse domingo (7/9). Ela apresentava sinais de embriaguez.

A bebê foi socorrida por uma pessoa que passava pelo local e transferida para Manhuaçu (MG), na mesma região, onde recebeu atendimento especializado acompanhada pela tia, conforme orientação do Conselho Tutelar. Ela foi internada inconsciente no Hospital Municipal com traumatismo craniano.

Leia Mais

A mulher que ajudou no resgate do bebê, de 38 anos, procurou a Polícia Militar (PM) ainda no domingo para comunicar o desaparecimento de um celular, que estava no porta-luvas de seu carro. Ela relatou que a mãe da bebê permaneceu alguns minutos dentro do veículo durante o socorro.

Os policiais notaram, então, que a suspeita portava um aparelho similar ao descrito pela vítima. Quando questionada, ela negou estar com o telefone, mas as câmeras de monitoramento do quartel flagraram a mulher manuseando o celular. Em seguida, ela pediu para usar o banheiro e retornou sem o celular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confrontada com as imagens pelos policiais, a suspeita confessou ter furtado o celular e revelou que o escondeu atrás da pia do banheiro, onde foi encontrado depois. A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil e o celular foi recuperado e devolvido à proprietária.

Tópicos relacionados:

crime maus-tratos minas-gerais pm policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay