Mulher é presa depois de derrubar bebê durante briga e roubar celular
Mãe apresentava sinais de embriaguez e derrubou a criança enquanto brigava com um homem; bebê foi corrido por mulher que acusou a mãe de roubar o celular dela
Uma mulher, de 30 anos, foi presa em flagrante pelos crimes de maus-tratos e furto, em Simonésia (MG), na região da Zona da Mata, depois de derrubar a filha, de 11 meses, no chão. A queda ocorreu enquanto a mulher segurava a filha e brigava com um homem, nesse domingo (7/9). Ela apresentava sinais de embriaguez.
A bebê foi socorrida por uma pessoa que passava pelo local e transferida para Manhuaçu (MG), na mesma região, onde recebeu atendimento especializado acompanhada pela tia, conforme orientação do Conselho Tutelar. Ela foi internada inconsciente no Hospital Municipal com traumatismo craniano.
A mulher que ajudou no resgate do bebê, de 38 anos, procurou a Polícia Militar (PM) ainda no domingo para comunicar o desaparecimento de um celular, que estava no porta-luvas de seu carro. Ela relatou que a mãe da bebê permaneceu alguns minutos dentro do veículo durante o socorro.
Os policiais notaram, então, que a suspeita portava um aparelho similar ao descrito pela vítima. Quando questionada, ela negou estar com o telefone, mas as câmeras de monitoramento do quartel flagraram a mulher manuseando o celular. Em seguida, ela pediu para usar o banheiro e retornou sem o celular.
Confrontada com as imagens pelos policiais, a suspeita confessou ter furtado o celular e revelou que o escondeu atrás da pia do banheiro, onde foi encontrado depois. A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil e o celular foi recuperado e devolvido à proprietária.