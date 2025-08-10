Casal com 21 filhos é investigado por suspeita de maus-tratos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A polícia de Arcadia, na Califórnia (EUA), descobriu uma mansão onde moravam 21 crianças, muitas delas nascidas por meio de barriga de aluguel, sofrendo maus-tratos. Os pais das crianças estão sendo investigados por suspeitas de abuso infantil e de administrar um negócio de barriga de aluguel em casa.

A investigação começou após denúncias sobre práticas suspeitas envolvendo o casal chinês Silvia Zhang e Guojun Xuan, que foram presos e posteriormente liberados. Eles são suspeitos de administrar um esquema de barriga de aluguel em sua residência, onde as crianças estavam sob cuidados de babás e outros funcionários.

Todas as crianças tinham cabelos raspados, eram espancados e obrigados a fazer agachamentos, segundo o The Wall Street Journal.

A babá do casal, Chunmei Li, é acusada de agredir um bebê de apenas 2 meses da família. Ela está foragida da polícia.

Segundo documentos judiciais, câmeras de segurança da residência captaram imagens de Li segurando o bebê, colocando-o fora do alcance das câmeras enquanto ele chorava. Em seguida, um som de pancada é ouvido e o choro cessa abruptamente.

A babá então tenta acordar o bebê sem sucesso e sacode a criança. O bebê teve um sangramento intracraniano. As imagens não foram divulgadas para a imprensa.

Investigação

A polícia ainda revelou ter encontrado registros de professores e babás dentro da casa, com grupos de crianças alinhadas em carteiras. Os detetives descrevem cenas de maus-tratos, incluindo um adulto "batendo no rosto de uma criança", além de outras crianças sendo forçadas a realizar agachamentos ou sendo espancadas com o rosto contra a mesa.

A casa da família funcionava como sede de uma empresa de barrigas de aluguel chamada Mark Surrogacy, que está registrada no nome de Silvia Zhang. A legislação americana permite que o serviço de barriga de aluguel seja contratado.

A Mark Surrogacy se apresenta, no site oficial, como uma agência que conecta mulheres americanas interessadas em serem barrigas de aluguel a casais internacionais que querem ter filhos. No entanto, Silvia Zhang declarou que a empresa presta serviços apenas para ela e ao marido.

Uma das gestantes que era barriga de aluguel contou à polícia que estranhou ao ver pessoas que ela não conhecia chegarem com procuração para buscar o bebê que tinha acabado de dar à luz. A investigação apurou se os bebês não eram traficados.

Na mesma época, um investigador foi até a casa do casal para averiguar os diversos pedidos de aprovação de documentos que listavam Silvia Zhang e Guojun Xuan como pais de bebês nascidos de barriga de aluguel.

O Departamento de Polícia de Arcadia, em colaboração com o FBI, continua investigando o casal. Embora não enfrentem acusações formais até o momento, as autoridades estão analisando possíveis crimes relacionados ao abuso infantil e à exploração de barriga de aluguel.

As 21 crianças foram colocadas sob custódia do Serviço de Crianças e Famílias do Condado de Los Angeles (DCFS) enquanto as investigações prosseguem.

Quais são os sinais de maus-tratos infantil?

Machucados frequentes, como hematomas, queimaduras ou cortes sem explicação convincente

Fraturas ou lesões em diferentes estágios de cicatrização

Marcas de objetos (cordas, cintos, dedos) no corpo da criança

Desnutrição ou aparência de negligência no cuidado básico (roupas sujas, falta de higiene)

Olhos roxos, ferimentos na cabeça ou no rosto

Medo excessivo ou apatia em relação a adultos ou a uma pessoa específica

Comportamento agressivo ou extremamente retraído

Dificuldade para confiar em pessoas ou estabelecer vínculos afetivos

Ansiedade, depressão ou sinais de estresse pós-traumático

Desenvolvimento atrasado ou regressão em habilidades já adquiridas

Dificuldade de concentração e baixo rendimento escolar

Falta de interesse por atividades que antes gostava

Comportamento destrutivo ou autoagressivo

Relatos da própria criança sobre violência ou abuso

Tentativas frequentes de fugir de casa ou evitar determinadas pessoas

Presença constante de adultos agressivos ou em ambiente doméstico caótico

Negligência médica, falta de vacinação ou acompanhamento de saúde

Se você suspeita de maus-tratos, denuncie. Entre em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade ou ligue para o Disque 100. Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada, pelo número 190.