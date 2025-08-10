Casal com 21 filhos é investigado por suspeita de maus-tratos
Polícia suspeita que casal administrava um negócio de barriga de aluguel em casa; babá agrediu bebê de dois meses e está foragida
A polícia de Arcadia, na Califórnia (EUA), descobriu uma mansão onde moravam 21 crianças, muitas delas nascidas por meio de barriga de aluguel, sofrendo maus-tratos. Os pais das crianças estão sendo investigados por suspeitas de abuso infantil e de administrar um negócio de barriga de aluguel em casa.
A investigação começou após denúncias sobre práticas suspeitas envolvendo o casal chinês Silvia Zhang e Guojun Xuan, que foram presos e posteriormente liberados. Eles são suspeitos de administrar um esquema de barriga de aluguel em sua residência, onde as crianças estavam sob cuidados de babás e outros funcionários.
Todas as crianças tinham cabelos raspados, eram espancados e obrigados a fazer agachamentos, segundo o The Wall Street Journal.
A babá do casal, Chunmei Li, é acusada de agredir um bebê de apenas 2 meses da família. Ela está foragida da polícia.
Segundo documentos judiciais, câmeras de segurança da residência captaram imagens de Li segurando o bebê, colocando-o fora do alcance das câmeras enquanto ele chorava. Em seguida, um som de pancada é ouvido e o choro cessa abruptamente.
A babá então tenta acordar o bebê sem sucesso e sacode a criança. O bebê teve um sangramento intracraniano. As imagens não foram divulgadas para a imprensa.
Investigação
A polícia ainda revelou ter encontrado registros de professores e babás dentro da casa, com grupos de crianças alinhadas em carteiras. Os detetives descrevem cenas de maus-tratos, incluindo um adulto "batendo no rosto de uma criança", além de outras crianças sendo forçadas a realizar agachamentos ou sendo espancadas com o rosto contra a mesa.
A casa da família funcionava como sede de uma empresa de barrigas de aluguel chamada Mark Surrogacy, que está registrada no nome de Silvia Zhang. A legislação americana permite que o serviço de barriga de aluguel seja contratado.
A Mark Surrogacy se apresenta, no site oficial, como uma agência que conecta mulheres americanas interessadas em serem barrigas de aluguel a casais internacionais que querem ter filhos. No entanto, Silvia Zhang declarou que a empresa presta serviços apenas para ela e ao marido.
Uma das gestantes que era barriga de aluguel contou à polícia que estranhou ao ver pessoas que ela não conhecia chegarem com procuração para buscar o bebê que tinha acabado de dar à luz. A investigação apurou se os bebês não eram traficados.
Na mesma época, um investigador foi até a casa do casal para averiguar os diversos pedidos de aprovação de documentos que listavam Silvia Zhang e Guojun Xuan como pais de bebês nascidos de barriga de aluguel.
O Departamento de Polícia de Arcadia, em colaboração com o FBI, continua investigando o casal. Embora não enfrentem acusações formais até o momento, as autoridades estão analisando possíveis crimes relacionados ao abuso infantil e à exploração de barriga de aluguel.
As 21 crianças foram colocadas sob custódia do Serviço de Crianças e Famílias do Condado de Los Angeles (DCFS) enquanto as investigações prosseguem.
Quais são os sinais de maus-tratos infantil?
-
Machucados frequentes, como hematomas, queimaduras ou cortes sem explicação convincente
-
Fraturas ou lesões em diferentes estágios de cicatrização
-
Marcas de objetos (cordas, cintos, dedos) no corpo da criança
-
Desnutrição ou aparência de negligência no cuidado básico (roupas sujas, falta de higiene)
-
Olhos roxos, ferimentos na cabeça ou no rosto
-
Medo excessivo ou apatia em relação a adultos ou a uma pessoa específica
-
Comportamento agressivo ou extremamente retraído
-
Dificuldade para confiar em pessoas ou estabelecer vínculos afetivos
-
Ansiedade, depressão ou sinais de estresse pós-traumático
-
Desenvolvimento atrasado ou regressão em habilidades já adquiridas
-
Dificuldade de concentração e baixo rendimento escolar
-
Falta de interesse por atividades que antes gostava
-
Comportamento destrutivo ou autoagressivo
-
Relatos da própria criança sobre violência ou abuso
-
Tentativas frequentes de fugir de casa ou evitar determinadas pessoas
-
Presença constante de adultos agressivos ou em ambiente doméstico caótico
-
Negligência médica, falta de vacinação ou acompanhamento de saúde
Se você suspeita de maus-tratos, denuncie. Entre em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade ou ligue para o Disque 100. Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada, pelo número 190.