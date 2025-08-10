Assine
AGRESSÃO

Casal com 21 filhos é investigado por suspeita de maus-tratos

Polícia suspeita que casal administrava um negócio de barriga de aluguel em casa; babá agrediu bebê de dois meses e está foragida

10/08/2025 11:50

Babá que agrediu bebê de 2 meses está foragida da polícia
Babá que agrediu bebê de 2 meses está foragida da polícia crédito: Agência Senado

A polícia de Arcadia, na Califórnia (EUA), descobriu uma mansão onde moravam 21 crianças, muitas delas nascidas por meio de barriga de aluguel, sofrendo maus-tratos. Os pais das crianças estão sendo investigados por suspeitas de abuso infantil e de administrar um negócio de barriga de aluguel em casa.

A investigação começou após denúncias sobre práticas suspeitas envolvendo o casal chinês Silvia Zhang e Guojun Xuan, que foram presos e posteriormente liberados. Eles são suspeitos de administrar um esquema de barriga de aluguel em sua residência, onde as crianças estavam sob cuidados de babás e outros funcionários.

Todas as crianças tinham cabelos raspados, eram espancados e obrigados a fazer agachamentos, segundo o The Wall Street Journal

A babá do casal, Chunmei Li, é acusada de agredir um bebê de apenas 2 meses da família. Ela está foragida da polícia. 

Segundo documentos judiciais, câmeras de segurança da residência captaram imagens de Li segurando o bebê, colocando-o fora do alcance das câmeras enquanto ele chorava. Em seguida, um som de pancada é ouvido e o choro cessa abruptamente. 

A babá então tenta acordar o bebê sem sucesso e sacode a criança. O bebê teve um sangramento intracraniano. As imagens não foram divulgadas para a imprensa.

Investigação

A polícia ainda revelou ter encontrado registros de professores e babás dentro da casa, com grupos de crianças alinhadas em carteiras. Os detetives descrevem cenas de maus-tratos, incluindo um adulto "batendo no rosto de uma criança", além de outras crianças sendo forçadas a realizar agachamentos ou sendo espancadas com o rosto contra a mesa.

A casa da família funcionava como sede de uma empresa de barrigas de aluguel chamada Mark Surrogacy, que está registrada no nome de Silvia Zhang. A legislação americana permite que o serviço de barriga de aluguel seja contratado. 

A Mark Surrogacy se apresenta, no site oficial, como uma agência que conecta mulheres americanas interessadas em serem barrigas de aluguel a casais internacionais que querem ter filhos. No entanto, Silvia Zhang declarou que a empresa presta serviços apenas para ela e ao marido.

Uma das gestantes que era barriga de aluguel contou à polícia que estranhou ao ver pessoas que ela não conhecia chegarem com procuração para buscar o bebê que tinha acabado de dar à luz. A investigação apurou se os bebês não eram traficados.

Na mesma época, um investigador foi até a casa do casal para averiguar os diversos pedidos de aprovação de documentos que listavam Silvia Zhang e Guojun Xuan como pais de bebês nascidos de barriga de aluguel. 

O Departamento de Polícia de Arcadia, em colaboração com o FBI, continua investigando o casal. Embora não enfrentem acusações formais até o momento, as autoridades estão analisando possíveis crimes relacionados ao abuso infantil e à exploração de barriga de aluguel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As 21 crianças foram colocadas sob custódia do Serviço de Crianças e Famílias do Condado de Los Angeles (DCFS) enquanto as investigações prosseguem.

Quais são os sinais de maus-tratos infantil?

  • Machucados frequentes, como hematomas, queimaduras ou cortes sem explicação convincente

  • Fraturas ou lesões em diferentes estágios de cicatrização

  • Marcas de objetos (cordas, cintos, dedos) no corpo da criança

  • Desnutrição ou aparência de negligência no cuidado básico (roupas sujas, falta de higiene)

  • Olhos roxos, ferimentos na cabeça ou no rosto

  • Medo excessivo ou apatia em relação a adultos ou a uma pessoa específica

  • Comportamento agressivo ou extremamente retraído

  • Dificuldade para confiar em pessoas ou estabelecer vínculos afetivos

  • Ansiedade, depressão ou sinais de estresse pós-traumático

  • Desenvolvimento atrasado ou regressão em habilidades já adquiridas

  • Dificuldade de concentração e baixo rendimento escolar

  • Falta de interesse por atividades que antes gostava

  • Comportamento destrutivo ou autoagressivo

  • Relatos da própria criança sobre violência ou abuso

  • Tentativas frequentes de fugir de casa ou evitar determinadas pessoas

  • Presença constante de adultos agressivos ou em ambiente doméstico caótico

  • Negligência médica, falta de vacinação ou acompanhamento de saúde

Se você suspeita de maus-tratos, denuncie. Entre em contato com o Conselho Tutelar  da sua cidade ou ligue para o Disque 100. Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada, pelo número 190.

