Bebê chega morta a UPA; mãe de 16 anos diz que dormiu após usar cocaína

Um bebê teve a morte confirmada neste sábado (6/9) em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Uma enfermeira acionou a Polícia Militar e informou que uma recém-nascida deu entrada na unidade com sangramento no nariz. Uma médica ainda tentou realizar manobras de reanimação, mas ela já estava morta.

A mãe, uma adolescente de 16 anos, contou à polícia que, pela manhã, estava em casa e deitada na cama amamentando a filha de 26 dias depois de ter feito uso de bebida alcoólica e cocaína, quando acabou adormecendo.

Por voltas das 11h, ainda segundo o relato, ela acordou e notou um sangramento nasal na recém-nascida, sendo que ela não respondia a estímulos. A adolescente disse que, com a ajuda do sogro, conseguiu um veículo para levar a filha à unidade de saúde.

A mãe relatou que, apesar de sua pouca idade, reside com o companheiro há um ano e 10 meses, mas ele já havia saído para trabalhar quando tudo aconteceu. A idade dele não foi informada no boletim de ocorrência.

A adolescente e o companheiro foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) em Betim, também na Grande BH. A Polícia Civil vai investigar o caso.

