Umidade relativa de 12% a 20% põe 52 cidades em alerta máximo em MG
Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde. Condição meteorológica de risco é válida até a noite de domingo (7/9)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja — caracterizado por grau máximo de perigo — para 52 cidades em Minas Gerais em decorrência da baixa umidade relativa do ar.
A condição meteorológica de risco é válida até as 20h deste domingo (7/9). Esses níveis são preocupantes, pois estão bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera saudável um percentual acima de 50%.
Belo Horizonte está fora do alerta, mas registrou percentual em torno de 20% na tarde deste sábado (6/9). O tempo mais seco que o normal veio acompanhado da sensação de calor. Os termômetros atingiram 31ºC hoje na estação Pampulha, por volta das 14h, informou a Defesa Civil da capital. No domingo, a umidade relativa do ar mínima melhora de forma significativa em BH, podendo chegar a 40%, segundo o Inmet. Já os termômetros devem marcar 26°C à tarde.
Irritação das vias respiratórias, ressecamento da pele e mucosas, agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço são alguns dos efeitos para a saúde em decorrência do tempo seco.
Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Neste sábado, a maioria das regiões mineiras teve baixo índice de umidade, inferior a 30%. No domingo, a condição crítica permancece no estado, embora as regiões Sul e Central possam ter uma melhora no tempo seco.
Neste domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado no decorrer do dia na Zona da Mata e nas regiões do Vale do Mucuri e Rio Doce. O Vale do Jequitinhonha, o Campo das Vertentes e as cidades da Grande BH devem ter céu variando de claro a parcialmente nublado — mesma condição para o resto do estado, porém com a preseça de névoa seca. Não há previsão de chuva.
Relação de cidades em alerta de baixa umidade
- Água Comprida
- Araguari
- Araporã
- Araxá
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Campo Florido
- Canápolis
- Capetinga
- Capinópolis
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Centralina
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conquista
- Delfinópolis
- Delta
- Estrela do Sul
- Fronteira
- Frutal
- Gurinhatã
- Ibiraci
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itapagipe
- Ituiutaba
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Monte Alegre de Minas
- Nova Ponte
- Patrocínio
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pirajuba
- Planura
- Prata
- Romaria
- Sacramento
- Santa Juliana
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- São Sebastião do Paraíso
- São Tomás de Aquino
- Tapira
- Tupaciguara
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Veríssimo
