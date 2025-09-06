Assine
overlay
Início Gerais
TEMPO SECO

Umidade relativa de 12% a 20% põe 52 cidades em alerta máximo em MG

Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde. Condição meteorológica de risco é válida até a noite de domingo (7/9)

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
06/09/2025 20:20 - atualizado em 06/09/2025 20:54

compartilhe

Siga no
x
Calor em BH pode chegar a 30°C. Dia seco inspira cuidados e hidratação, umidade pode chegar a 20%
BH registrou 31°C neste sábado (6/9), por volta das 14h, na estação Pampulha crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja — caracterizado por grau máximo de perigo — para 52 cidades em Minas Gerais em decorrência da baixa umidade relativa do ar.

A condição meteorológica de risco é válida até as 20h deste domingo (7/9). Esses níveis são preocupantes, pois estão bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera saudável um percentual acima de 50%.

Leia Mais

Belo Horizonte está fora do alerta, mas registrou percentual em torno de 20% na tarde deste sábado (6/9). O tempo mais seco que o normal veio acompanhado da sensação de calor. Os termômetros atingiram 31ºC hoje na estação Pampulha, por volta das 14h, informou a Defesa Civil da capital. No domingo, a umidade relativa do ar mínima melhora de forma significativa em BH, podendo chegar a 40%, segundo o Inmet. Já os termômetros devem marcar 26°C à tarde. 

Irritação das vias respiratórias, ressecamento da pele e mucosas, agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço são alguns dos efeitos para a saúde em decorrência do tempo seco. 

Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Neste sábado, a maioria das regiões mineiras teve baixo índice de umidade, inferior a 30%. No domingo, a condição crítica permancece no estado, embora as regiões Sul e Central possam ter uma melhora no tempo seco. 

Neste domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado no decorrer do dia na Zona da Mata e nas regiões do Vale do Mucuri e Rio Doce. O Vale do Jequitinhonha, o Campo das Vertentes e as cidades da Grande BH devem ter céu variando de claro a parcialmente nublado — mesma condição para o resto do estado, porém com a preseça de névoa seca. Não há previsão de chuva. 

Relação de cidades em alerta de baixa umidade

  1. Água Comprida
  2. Araguari
  3. Araporã
  4. Araxá
  5. Cachoeira Dourada
  6. Campina Verde
  7. Campo Florido
  8. Canápolis
  9. Capetinga
  10. Capinópolis
  11. Carneirinho
  12. Cascalho Rico
  13. Centralina
  14. Claraval
  15. Comendador Gomes
  16. Conceição das Alagoas
  17. Conquista
  18. Delfinópolis
  19. Delta
  20. Estrela do Sul
  21. Fronteira
  22. Frutal
  23. Gurinhatã
  24. Ibiraci
  25. Indianópolis
  26. Ipiaçu
  27. Iraí de Minas
  28. Itapagipe
  29. Ituiutaba
  30. Iturama
  31. Limeira do Oeste
  32. Monte Alegre de Minas
  33. Nova Ponte
  34. Patrocínio
  35. Pedrinópolis
  36. Perdizes
  37. Pirajuba
  38. Planura
  39. Prata
  40. Romaria
  41. Sacramento
  42. Santa Juliana
  43. Santa Vitória
  44. São Francisco de Sales
  45. São Sebastião do Paraíso
  46. São Tomás de Aquino
  47. Tapira
  48. Tupaciguara
  49. Uberaba
  50. Uberlândia
  51. União de Minas
  52. Veríssimo

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

alerta umidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay