Umidade relativa de 12% a 20% põe 52 cidades em alerta máximo em MG

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja — caracterizado por grau máximo de perigo — para 52 cidades em Minas Gerais em decorrência da baixa umidade relativa do ar.

A condição meteorológica de risco é válida até as 20h deste domingo (7/9). Esses níveis são preocupantes, pois estão bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera saudável um percentual acima de 50%.

Belo Horizonte está fora do alerta, mas registrou percentual em torno de 20% na tarde deste sábado (6/9). O tempo mais seco que o normal veio acompanhado da sensação de calor. Os termômetros atingiram 31ºC hoje na estação Pampulha, por volta das 14h, informou a Defesa Civil da capital. No domingo, a umidade relativa do ar mínima melhora de forma significativa em BH, podendo chegar a 40%, segundo o Inmet. Já os termômetros devem marcar 26°C à tarde.

Irritação das vias respiratórias, ressecamento da pele e mucosas, agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço são alguns dos efeitos para a saúde em decorrência do tempo seco.

Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Neste sábado, a maioria das regiões mineiras teve baixo índice de umidade, inferior a 30%. No domingo, a condição crítica permancece no estado, embora as regiões Sul e Central possam ter uma melhora no tempo seco.

Neste domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado no decorrer do dia na Zona da Mata e nas regiões do Vale do Mucuri e Rio Doce. O Vale do Jequitinhonha, o Campo das Vertentes e as cidades da Grande BH devem ter céu variando de claro a parcialmente nublado — mesma condição para o resto do estado, porém com a preseça de névoa seca. Não há previsão de chuva.

Relação de cidades em alerta de baixa umidade

Água Comprida Araguari Araporã Araxá Cachoeira Dourada Campina Verde Campo Florido Canápolis Capetinga Capinópolis Carneirinho Cascalho Rico Centralina Claraval Comendador Gomes Conceição das Alagoas Conquista Delfinópolis Delta Estrela do Sul Fronteira Frutal Gurinhatã Ibiraci Indianópolis Ipiaçu Iraí de Minas Itapagipe Ituiutaba Iturama Limeira do Oeste Monte Alegre de Minas Nova Ponte Patrocínio Pedrinópolis Perdizes Pirajuba Planura Prata Romaria Sacramento Santa Juliana Santa Vitória São Francisco de Sales São Sebastião do Paraíso São Tomás de Aquino Tapira Tupaciguara Uberaba Uberlândia União de Minas Veríssimo

