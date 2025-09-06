Assine
overlay
Início Gerais
EM MINAS E GOIÁS

Fábrica clandestina usava betoneira para produzir remédio para emagrecer

Operação da Polícia Civil de Goiás prendeu 29 pessoas e fechou quatro fábricas clandestinas. Medicamentos continham amostras de substâncias para emagrecer

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
06/09/2025 18:11 - atualizado em 06/09/2025 18:23

compartilhe

Siga no
x
Para produzir os medicamentos, os suspeitos usavam uma betoneira
Para produzir os medicamentos, os suspeitos usavam uma betoneira crédito: Polícia Civil de Goiás/Divulgação

Uma operação fechou quatro fábricas clandestinas de medicamentos falsificados para emagrecer em Minas Gerais e Goiás. Ao todo, 29 pessoas foram presas e 51 mandados de busca e apreensão cumpridos. Em Minas, as prisões foram feitas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. 


Batizada de “Panaceia”, a operação aconteceu nessa sexta-feira (5/9) e contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.  


O delegado responsável pelas investigações, Márcio Henrique Marques de Souza, do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais de Rio Verde, disse que as apurações começaram após a polícia identificar o envio dos medicamentos pelos Correios.

“Foi feita apuração com resultados de laudos da Polícia Científica, que mostraram que (os medicamentos) continham amostras de sibutramina, fluoxetina, cafeína e metformina neste material apreendido. Portanto, nos aprofundamos e conseguimos deflagrar a operação”, afirmou.

Leia Mais


A investigação revelou a atuação de uma associação criminosa estruturada para produção, adulteração e venda de medicamentos destinados a fins terapêuticos e medicinais, com distribuição em diferentes estados do país. Entre os equipamentos usados para a fabricação dos medicamentos estava uma betoneira, geralmente, usada na construção civil para misturar cimento.

O esquema envolvia não apenas a manipulação ilícita dos produtos, mas também movimentações financeiras suspeitas, aquisição de bens incompatíveis com a renda declarada dos suspeitos e utilização de diversas contas bancárias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Além das prisões, 64 veículos e 63 imóveis de suspeitos foram sequestrados. Segundo a Polícia Civil de Goiás, os investigados vão responder por falsificação de medicamento e associação criminosa.   

Tópicos relacionados:

minas-gerais saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay