Fábrica clandestina usava betoneira para produzir remédio para emagrecer

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma operação fechou quatro fábricas clandestinas de medicamentos falsificados para emagrecer em Minas Gerais e Goiás. Ao todo, 29 pessoas foram presas e 51 mandados de busca e apreensão cumpridos. Em Minas, as prisões foram feitas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





Batizada de “Panaceia”, a operação aconteceu nessa sexta-feira (5/9) e contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.





O delegado responsável pelas investigações, Márcio Henrique Marques de Souza, do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais de Rio Verde, disse que as apurações começaram após a polícia identificar o envio dos medicamentos pelos Correios.

“Foi feita apuração com resultados de laudos da Polícia Científica, que mostraram que (os medicamentos) continham amostras de sibutramina, fluoxetina, cafeína e metformina neste material apreendido. Portanto, nos aprofundamos e conseguimos deflagrar a operação”, afirmou.





A investigação revelou a atuação de uma associação criminosa estruturada para produção, adulteração e venda de medicamentos destinados a fins terapêuticos e medicinais, com distribuição em diferentes estados do país. Entre os equipamentos usados para a fabricação dos medicamentos estava uma betoneira, geralmente, usada na construção civil para misturar cimento.

O esquema envolvia não apenas a manipulação ilícita dos produtos, mas também movimentações financeiras suspeitas, aquisição de bens incompatíveis com a renda declarada dos suspeitos e utilização de diversas contas bancárias.

Além das prisões, 64 veículos e 63 imóveis de suspeitos foram sequestrados. Segundo a Polícia Civil de Goiás, os investigados vão responder por falsificação de medicamento e associação criminosa.