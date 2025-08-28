Vacina da UFMG que impede dependência de drogas terá teste em humanos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A vacina Calixcoca, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desde 2015, poderá iniciar os testes clínicos em humanos, etapa essencial para transformar a pesquisa em alternativa terapêutica concreta. O anúncio foi feito durante a comemoração de 40 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais (Fapemig), parceira do estudo desde 2023.

O projeto, que pode ser a esperança para dependentes da cocaína e crack, ganha uma nova etapa a partir da concessão da carta da patente nacional, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), e internacional, nos Estados Unidos. A vacina Calixcoca é o primeiro imunizante antidroga a revolucionar o tratamento de dependência química no mundo.

Com o aporte de R$ 18,8 milhões feito pelo Governo de Minas, será possível começar a fase de testes em humanos. Deste total, R$ 10 milhões são da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) e R$ 8,8 milhões da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), por meio da Fapemig.

Em 2024, foram repassados R$ 14,6 milhões, e mais R$ 1,69 milhão será pago ainda em 2025. O restante do valor — R$ 2,6 milhões — será repassado entre 2026 e 2027. Além desses valores, outros R$ 500 mil arrecadados por meio de chamadas públicas da Fapemig já foram investidos para o desenvolvimento da pesquisa.

Como funciona a vacina?

O medicamento induz o sistema imune a produzir anticorpos que se ligam à cocaína na corrente sanguínea. Essa ligação transforma a droga em uma molécula grande, que não passa pela barreira hematoencefálica.

O projeto já passou por etapas pré-clínicas, em que foram constatadas segurança e eficácia para tratamento da dependência de crack. No entanto, a vacina não é indicada indiscriminadamente para todas as pessoas com transtorno por uso de cocaína.

Nas etapas pré-clínicas, os testes em animais mostraram a produção de anticorpos que se ligam à cocaína no sangue, o que impede que a droga alcance o cérebro e bloqueia seus efeitos. O estudo também apontou a redução de abortos espontâneos em ratas prenhes expostas à droga. Os filhotes nasceram mais saudáveis e resistentes.

Diante desses resultados, o projeto estava em fase de orçamento e planejamento para obter autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para realizar o teste em humanos.

De acordo com o professor Frederico Garcia, da Faculdade de Medicina da UFMG, um dos líderes da pesquisa, caso tenha um resultado positivo, o imunizante é uma importante ferramenta para a reinserção social dos pacientes.

Em 2023, a UFMG e o Governo de Minas fecharam acordo para um aporte de R$ 10 milhões para o desenvolvimento da vacina, que será feito por meio da Fapemig e pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG). O recurso viabiliza a continuação da pesquisa para a fase 1 de testes.

Prêmios e recursos

Diferentemente das vacinas já testadas em outros países, a Calixcoca é não proteica, baseada na molécula sintética V4N2 (calixareno). O imunizante foi reconhecida recentemente pelo Prêmio Veja Saúde & Oncoclínicas, por seu caráter inovador, e pelo Prêmio Euro Inovação na Saúde, organizado pela farmacêutica multinacional Eurofarma.

O imunizante foi vencedor do Prêmio Euro Inovação na Saúde, na categoria Inovação tecnológica aplicada à saúde. A conquista garantiu ao projeto a premiação de 500 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões), que serão destinados ao desenvolvimento da vacina.

Além do professor Frederico Duarte, o estudo reúne os professores Maila de Castro, da Faculdade de Medicina, Gisele Goulart, da Faculdade de Farmácia, Ângelo de Fátima, do Instituto de Ciências Exatas, e os pesquisadores Paulo Sérgio de Almeida, Raissa Pereira, Sordaini Caligiorne, Brian Sabato, Bruna Assis, Larissa do Espírito Santo e Karine Reis, vinculados ao Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde (NAVeS).

Em setembro do ano passado, a reitora da UFMG Sandra Goulart Almeida e o professor Frederico Garcia apresentaram o projeto da vacina ao ministro Camilo Santana, da Educação, e solicitaram apoio do governo federal para dar prosseguimento aos testes. No Congresso Nacional, existe o compromisso de destinação de verbas de emendas parlamentares individuais.

A UFMG, por meio da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT), empreendeu trabalho estratégico de proteção nacional e internacional da tecnologia e busca agora parceiros para licenciá-la. A patente tem a Fapemig como cotitular.