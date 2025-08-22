UFMG é a melhor federal do Brasil, segundo ranking de Xangai



A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a melhor instituição federal de ensino superior do Brasil, ao lado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), segundo o Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, (Ranking Acadêmico de Universidades do Mundo), divulgado na última semana.

As duas instituições dividem o quarto lugar geral entre as universidades brasileiras, ficando atrás apenas da USP, da Unicamp e da Unesp, todas estaduais.

A UFMG também se destacou no ranking de impacto universitário em sustentabilidade da Times Higher Education (THE), quando a universidade foi classificada como a melhor universidade do Brasil por suas contribuições ao ODS 2 (“Fome Zero”) e no QS World University Rankings 2026 (posição 595), ambos divulgados em junho.

“QS, THE e ARWU formam a tradicional tríade de rankings acadêmicos globais, e elas atestam o nosso bom desempenho em avaliações internacionais. Cabe destacar que têm limitações e nem sempre valorizam dimensões como a extensão, que é muito importante em um país com as nossas desigualdades. Mas não há como negar que são balizadores robustos de nossa boa inserção internacional”, avalia a reitora Sandra Regina Goulart Almeida.

As cinco melhores universidades brasileiras no Ranking de Xangai são a USP (faixa 101-150 no cômputo global), Unesp e Unicamp (faixa 401-500) e UFMG e UFRJ (faixa 501-600).

Mais antigo



O Academic Ranking of World Universities (ARWU) é a mais antiga classificação global de universidades. Publicado desde 2003, o levantamento lista hoje mais de 2.500 universidades de todo o mundo. O desempenho das mil mais bem classificadas é publicado anualmente.

O levantamento surgiu na Universidade Jiao Tong, de Xangai, China. Contudo, desde 2009, o ranking é gerido pela Shanghai Ranking Consultancy, organização independente de inteligência em educação superior sem vínculos com universidades ou agências governamentais.

O ARWU mensura as universidades de acordo com os seguintes atributos: terem ganhadores (cientistas ou ex-alunos) do Prêmio Nobel e da Medalha Fields; pesquisadores altamente citados selecionados pela Clarivate; artigos publicados nas revistas Nature e na Science; artigos indexados nos índices de citação SCIE e SSCI; e alto índice de desempenho acadêmico per capita.

Outros destaques

Center for World University Rankings (CWUR)

Na edição de 2025, a UFMG alcançou a 497ª posição global entre as 20 mil instituições avaliadas. É também a 6ª colocada entre as brasileiras nesse ranking

Webometrics (impacto na web)

No Webometrics Ranking of World Universities (primeira edição de 2025), a UFMG ficou 3ª no Brasil e 4ª na América Latina, avaliando seu impacto digital.

Ranking Universitário Folha (RUF)

No RUF 2023, a UFMG foi 2ª no critério “Mercado” (percepção dos empregadores) e se manteve entre as cinco melhores universidades do país, sendo a terceira entre as federais, no ranking geral

Stanford List – pesquisadores mais influentes

64 pesquisadores da UFMG foram listados entre os cientistas mais influentes do mundo (dados baseados na Scopus, da Elsevier), sendo a UFMG 1ª entre as federais e 4ª entre todas as instituições brasileiras

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos