Escola de Música da UFMG comemora 100 anos com concerto de violoncelos

Em 2025, a Escola de Música da UFMG completa 100 anos e, entre as comemorações, a classe de violoncelo da universidade ganha destaque esta semana. O evento “Violoncelos da UFMG: 100 anos da Escola de Música” será realizado nesta quarta-feira (13/8), no Campus Pampulha, e de quinta-feira a sábado (14 a 16/8), no Conservatório UFMG, no Centro. A programação inclui debates, workshops e concertos gratuitos.

Segundo a professora Elise Pittenger, idealizadora e organizadora do evento, o objetivo do encontro de violoncelos é destacar a evolução da escola neste século.

“Na correria do dia a dia, a gente não tem o momento para parar e entender onde a classe chegou. O violoncelo da UFMG tem sido extremamente importante para a vida cultural de Belo Horizonte. Grupos artísticos da cidade, como a Orquestra Sinfônica, a Orquestra Sesiminas, o Cefart e vários projetos sociais, são compostos por artistas e professores formados aqui”, afirma Elise.

“Atualmente, há professores em institutos de Uberlândia, Juiz de Fora e São João del-Rei. A classe tem sido um centro de conhecimento que vai se espalhando pelo estado e também pelo país”, diz a professora.

O violoncelo foi um dos primeiros cursos da Escola de Música, após o início com o piano. Grandes violoncelistas mineiros, como os belo-horizontinos Watson Clis (1942-2021) e Cláudio Urgel, foram professores na UFMG. Agora, Elise Pittenger é a sucessora de Urgel.

Elise é natural de Baltimore, nos EUA. Mudou-se para o Brasil em 2010, para integrar a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais como chefe do naipe de violoncelos, e começou a lecionar na Escola de Música em 2016.

Atualmente, coordena grupos de extensão dedicados ao violoncelo com alunos do ensino médio, da graduação e da pós-graduação, com cursos de mestrado e doutorado. O GruVi, Grupo de Violoncelos da UFMG, tem direção artística de Elise e se apresenta com a professora nesta quarta-feira no concerto de abertura.

A apresentação acontece às 18h, após a palestra do professor Cláudio Urgel. Uma das atrações do programa é uma peça do professor Lucas Telles, composta originalmente para o violão e transcrita para grupo de violoncelos e solista. O solo será de Elise Pittenger. Além disso, a professora regerá um dos grupos de violoncelistas em “Bachianas brasileiras n.° 1”, de Villa-Lobos.

Pesquisas

Mais três concertos fazem parte da programação do evento. Na quinta-feira, às 19h30, egressos da universidade se apresentam com repertório de Villa-Lobos, Guerra-Peixe, músicas populares e duas seleções contemporâneas, resultado de pesquisas de pós-graduação.

Na sexta-feira, também às 19h30, haverá a mostra de professores, com convidados dos Estados Unidos, Alemanha, Brasília, Salvador, Paraná e de várias cidades de Minas Gerais. Eles se apresentam em solos, duos, quartetos e quintetos. O encerramento será realizado no sábado, às 11h, com a apresentação da orquestra de violoncelos formada por todos os participantes do evento.

“O encontro permite pensar no que a gente está fazendo, no que podemos melhorar e como podemos colaborar com os outros”, conclui a professora Elise Pittenger.



“VIOLONCELOS DA UFMG: 100 ANOS DA ESCOLA DE MÚSICA”

Nesta quarta-feira (13/8), na Escola de Música da UFMG (Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha). De quinta-feira (14/8) a sábado (16/8), no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro). Programação completa no site gruviufmg.com. Entrada gratuita.

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco

