Começa a temporada 2025 das Manhãs Musicais

A Fundação de Educação Artística (FEA) inicia a temporada 2025 da série Manhãs Musicais com um concerto neste domingo (27/4), às 11h, na Sala Sergio Magnani. Com entrada gratuita, a apresentação homenageia dois ícones da música de câmara, os franceses Claude Debussy (1862-1918) e Maurice Ravel (1875-1937).



Com um total de oito concertos, neste ano a programação será dedicada à música instrumental do século 20. A proposta é oferecer um panorama de compositores que moldaram a estética sonora contemporânea. A curadoria é de Berenice Menegale, Cristina Guimarães e Paulo Sérgio Malheiros dos Santos.



Desde sua fundação, em 1963, a FEA realiza esses concertos. “A Fundação nasceu com o objetivo de cuidar de uma formação musical para crianças, jovens e adultos, de uma formação atualizada, moderna, livre. E, ao mesmo tempo, fazer uma programação cultural e artística para a cidade toda”, afirma a pianista Berenice Menegale.



Ao longo de mais de seis décadas, o projeto apresentou ao público desde obras clássicas até criações contemporâneas. Para a série deste ano, cada programa trará autores e instrumentos diferentes.



Ara Harutynyan (violino), Elise Pittenger (violoncelo) e Gustavo Carvalho (piano) serão os intérpretes do concerto de hoje. “Todos os instrumentistas da programação são profissionais renomados, de excelente nível, que atuam na cidade de Belo Horizonte”, diz Berenice.



Sonatas



O programa traz três sonatas, duas para violino e piano e uma para violoncelo e piano. De Debussy, serão apresentadas duas obras do final de sua vida, a “Sonata para violino e piano” (1917) e a “Sonata para violoncelo e piano” (1915). O concerto trará ainda a “Sonata para violino e piano” de Ravel, estreada em 1927, que combina a tradição clássica francesa com fortes influências do blues e do jazz norte-americanos.



Berenice Menegale destaca a importância dos homenageados. “São dois compositores, esses dois grandes músicos que foram importantíssimos para definir novas linguagens, novas expressões. Já estamos no século 21, outros compositores estão compondo muita música importante agora, mas nós estamos lutando, recuando um pouquinho para o século 20 que foi da maior importância na música de concerto.”



Neste 2025, além do repertório especial, cada concerto contará com materiais de divulgação ilustrados por obras de artistas visuais mineiros. A imagem escolhida para esta edição é uma pintura do artista belo-horizontino Ricardo Homen.



MANHÃS MUSICAIS

Concerto com Ara Harutynyan, Elise Pittenger e Gustavo Carvalho. Neste domingo (27/4), às 11h, na Sala Sergio Magnani da Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320 - Funcionários). Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo site da FEA.