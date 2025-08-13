Série "Alien: Earth" retoma a saga de robôs com alma humana

Humanos e ciborgues navegam pelo espaço e dividem a mesma tripulação. Eles capturam criaturas pelo desconhecido afora, treinados como armas perfeitas. Na Terra, as naves cruzam o céu cinzento e arranha-céus dominam o horizonte. Tudo parece artificial.

Embora este cenário pertença à “Alien: Earth”, série do universo de Ridley Scott do Disney+, Sidney Chandler diz que certos elementos já estão entre nós.

“Em Austin, no Texas, de onde venho, faz pouco tempo que vi um robô caminhando pela rua. Acho que é produto chinês ou algo do tipo. Um robô de verdade, com cabeça de cavaleiro. É assustador”, afirma a atriz, que se considera novata em Hollywood.

Popularizada pela minissérie “Pistol”, produção de Danny Boyle que conta a história da banda Sex Pistols, a artista trocou a música por treinamentos militares e vive a protagonista Wendy. Cria de grandes corporações, ela representa a evolução científica do momento: os “híbridos”, mentes humanas implantadas em corpos robóticos.

A incerteza sobre a vida alienígena ainda nos persegue, o que talvez justifique a longevidade do xenomorfo criado em 1979, que no ano passado emplacou a segunda maior bilheteria de sua saga, mas o experimento em questão não traz surpresas.

Androides

Se as idas de Scott ao espaço sempre estudaram a humanidade – ele marcou época com “Blade runner”, ao questionar a natureza de um caçador de androides –, o limite entre homens e máquinas nunca foi tão debatido.

Neste mundo em que big techs se confundem com o governo e a inteligência artificial tenta simular a criatividade, robôs texanos, que entregam caixas de pizza ou buscam conhecimento, são apenas um detalhe.

“É bizarro estar num seriado de ficção científica quando vejo que minha realidade também se tornou um mundo de ficção científica. Não sei por quanto tempo consigo encarar isso”, diz Chandler.

Seja por doenças terminais, seja pela necessidade de ajudar seus líderes, os “híbridos” dão continuidade a crianças condenadas ao fim. Memórias desse passado infiltram o presente e impulsos se misturam à exatidão de suas engrenagens.

No caso de Wendy, seus fantasmas são lapsos em que vê o irmão, médico de guerra de quem foi separada. Por outro lado, sua brutalidade in vitro lembra a dos monstros intergalácticos. Entre ameaças conhecidas e novas bizarrices, esta é a primeira vez que desembarcam em solo terráqueo.

“Em sua visão, ela ainda é humana. Wendy não costuma duvidar da própria identidade. Procurei desenvolvê-la com a mesma coragem e ingenuidade de qualquer criança, sempre considerando como absorvem aquilo ao seu redor. Elas são as esponjas da sociedade”, diz Chandler.

“Oitavo passageiro”

A atriz se apaixonou pelo projeto e foi correndo até o showrunner Noah Hawley. Bastou um almoço para conquistar papel de destaque na franquia que marcou sua infância. Ela culpa o original, “O oitavo passageiro”, por horas e horas de sono perdido.

“Foi assustador me juntar a um universo que sempre significou tanto para mim. Tentei dar o meu melhor, espero que o público se apaixone por Wendy como aconteceu comigo.”

No campo das controvérsias, Chandler põe “Prometheus” (2012) entre os favoritos. Apesar do sucesso comercial, o longa desagradou fãs ferrenhos ao reinterpretar a mitologia da saga, conforme as críticas a “Alien: Covenant” reforçaram cinco anos depois.

Segundo Gina Balian, presidente do canal FX, responsável pelo seriado, a atriz não deve se preocupar. “Nem tudo nesse universo precisa se encaixar perfeitamente. É diferente do que se espera da Marvel”, afirmou em julho, na Comic-Con de San Diego.

Sobre as comparações que vêm sendo feitas com Ellen Ripley, a piloto imortalizada por Sigourney Weaver, Chandler recusa títulos. Enquanto publicações precipitadas insistem em interpretá-la como atualização da lendária personagem, ela prefere que o tempo fale por si. (Davi Galantier Krasilchik)

EM 2120, ANTES DO XENOMORFO

A trama de “Alien: Earth” se passa em 2120, antes dos eventos que marcaram a chegada do temido xenomorfo, o extraterrestre mais conhecido como Alien. A “híbrida” Wendy (Sydney Chandler), metade humana, metade sintética, lidera a equipe de soldados encarregada de investigar a queda de uma nave alienígena na Terra.



“ALIEN: EARTH”

EUA 2025. Criação de Hoah Hawley, com Sidney Chandler, Timothy Olyphant e Alex Lawthe. Primeira temporada, com oito episódios. Dois deles estão disponíveis. Os restantes vão ao ar semanalmente, às terças-feiras, na plataforma Disney+. Classificação: 16 anos.