Pianista Bernardo Santos se apresenta hoje na Sala Sérgio Magnani

Músico português vem a BH a convite da Fundação de Educação Artística. Atração da série "Eufonias", ele faz concerto nesta quarta (13/8), às 20h

Repórter
13/08/2025 04:00

Pianista Bernardo Santos olha para a câmera com os cotovelos apoiados no piano
O português Bernardo Santos já tocou com orquestras de 20 países crédito: Mara d'Elean/divulgação

O pianista português Bernardo Santos é o convidado desta quarta-feira (13/8) da série “Eufonias”, promovida pela Fundação de Educação Artística (FEA). Ele vai se apresentar às 20h, na Sala Sergio Magnani, executando peças do espanhol Enrique Granados, do húngaro Franz Liszt, do português Frederico de Freitas e do brasileiro Heitor Villa-Lobos.

Ingressos custam R$ 40 e R$ 20 (meia), disponíveis em Inti – feabh.byinti.com. O espaço cultural fica na Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários.

Considerado um dos pianistas portugueses mais atuantes de sua geração, Santos se apresentou em 20 países com várias orquestras – entre elas, a Filarmônica Portuguesa, a Sinfônica Brasileira, a Metropolitana de Barcelona e a Vidin State Philarmonic Orchestra. Ministrou masterclasses em Portugal, Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Espanha, Malásia, México, Turquia e Vietnã.

O músico preside a World Piano Teachers Association Portugal e também é diretor artístico do Festival Internacional de Piano e Orquestra de Guadalajara, no México.

Tópicos relacionados:

concerto fundacao-de-educacao-artistica musica piano

