UFMG abre inscrições para novo processo seletivo nesta segunda (18/8)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abre, nesta segunda-feira (18), às 14h, as inscrições para a Etapa 1 do Seriado UFMG 2025-2027, novo processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação. Os interessados poderão se inscrever até 19 de setembro no site da Diretoria de Processos Seletivos (Copeve).

As provas da primeira etapa serão aplicadas em 14 de dezembro, em Belo Horizonte, Montes Claros, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves e Santa Luzia.

A taxa de inscrição custa R$ 150, mas, a partir desta segunda, também será possível solicitar isenção. Para obter a isenção total, o candidato precisa estar inscrito no CadÚnico. Já a isenção parcial de 50% pode ser pedida por estudantes da rede pública, além de bolsistas integrais de escolas particulares.

O Seriado UFMG terá três etapas, realizadas entre 2025 e 2027. A cada ano, os candidatos fazem uma prova correspondente ao ciclo escolar em que se encontram. Os primeiros aprovados por esse formato devem ingressar na universidade em 2028.

O edital completo, incluindo versão em Libras, está disponível no site da Copeve e do Seriado UFMG.

Como funciona o novo vestibular da UFMG?

Duração do ciclo: 3 anos (2025, 2026 e 2027).

Formato: uma prova por ano, de acordo com a série escolar que o estudante estiver cursando.

Inscrições Etapa 1: de 18 de agosto a 19 de setembro de 2025, pelo site da Copeve e Seriado UFMG

Taxa de inscrição: R$ 150.

Isenção total: candidatos inscritos no CadÚnico.

Isenção parcial (50%): estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais de escolas particulares.

Locais de prova: Belo Horizonte, Montes Claros, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves e Santa Luzia.

Data da prova Etapa 1: 14 de dezembro de 2025.