UFRJ repudia fala de professor que sugeriu guilhotina para criança rica

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou uma nota pública nesta semana que repudia a sugestão do professor aposentado Marcos Dantas, em uma publicação na rede social X, de usar guilhotina contra Vicky, filha de 5 anos do empresário Roberto Justus e da influenciadora Ana Paula Siebert. Segundo a instituição de ensino, o docente está aposentado desde 2022.

“O professor Marcos Dantas Loureiro é docente aposentado pela UFRJ desde o ano de 2022. As postagens publicadas pelo mesmo em suas redes sociais digitais expressam suas opiniões pessoais”, escreveu a UFRJ.

“A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Escola de Comunicação da UFRJ (ECO) repudiam qualquer tipo de expressão de pensamento que incite à violência ou agrida a terceiros. A UFRJ é uma instituição historicamente comprometida com a construção de um projeto de Nação, através do Conhecimento e da Ciência; baseia-se na defesa dos valores humanistas, na educação, na democracia e no diálogo em prol do Brasil”, finalizou.

A polêmica começou com a divulgação de imagens em que Vicky aparece com uma bolsa de grife avaliada em R$ 14 mil. A ostentação gerou críticas, ofensas e ameaças contra a criança. Marcos compartilhou a publicação com a legenda “Só guilhotina”.

Justus e a esposa, Ana Paula, publicaram um vídeo criticando os comentários violentos e dizendo que irão tomar medidas legais. “Falaram que tinham que matar a nossa filha, na guilhotina. Matar a nossa família! Isso ultrapassa todos os limites”, disse o empresário. “Instigar a morte e o ódio é inaceitável. A internet não é terra sem lei”, completou Ana Paula.

Até o momento, o professor Marcos Dantas não comentou publicamente o caso.