Ana Paula Siebert e Roberto Justus denunciam ameaças contra a filha após polêmica com bolsa de grife

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus se viram no centro de uma onda de ataques nas redes sociais depois de postarem fotos da filha, Vicky, de 5 anos, usando uma mini bolsa de grife. O acessório, segundo o casal, foi um presente e não costuma ser exposto com frequência. No entanto, a publicação gerou uma série de críticas — algumas delas ultrapassaram todos os limites da razoabilidade.

O casal recebeu uma enxurrada de comentários ofensivos, especialmente na rede social X (antigo Twitter), com ameaças explícitas contra a criança. Um dos casos mais graves envolveu um homem que se identificava como professor universitário, afirmando que “só guilhotina resolveria”. “Falaram que tinham que matar a nossa filha”, disse Roberto Justus, indignado.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus

O que o casal decidiu fazer?

Diante da gravidade das mensagens, Ana Paula e Roberto optaram por acionar sua equipe jurídica. “Temos os prints e as provas. Não vamos deixar isso passar”, afirmou a influenciadora. Segundo ela, a denúncia foi feita poucas horas após o ataque, e o autor apagou o conteúdo — mas as evidências foram preservadas.

Qual foi o posicionamento público do casal?

Ana Paula, visivelmente abalada, fez um desabafo: “A crítica leve, a opinião diferente, a gente entende. Mas desejar a morte de uma criança? Isso é inaceitável. E vindo de um professor, alguém que forma opiniões, que educa… é ainda mais chocante”. Roberto Justus reforçou que a exposição da filha é feita com responsabilidade e que não deve ser motivo para discursos de ódio.

Qual a reflexão deixada por Justus?

O empresário também comentou sobre o preconceito que sente por ser bem-sucedido. “Mesmo que eu tivesse comprado a bolsa, isso não diz respeito a ninguém. Tudo o que temos foi conquistado com trabalho. Não entendo por que empresários são tratados como vilões no Brasil”, desabafou.

Com a repercussão do caso, o casal reforçou que seguirá firme na busca por responsabilizar os autores das ameaças, deixando claro que liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para o discurso de ódio.

