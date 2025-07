Ex-BBB viraliza ao ser reconhecido trabalhando como motorista de aplicativo em Belo Horizonte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Participante da 24ª edição do Big Brother Brasil, Michel Nogueira, 34, viralizou neste sábado (5) ao ser reconhecido enquanto trabalhava como motorista de aplicativo em Belo Horizonte. A publicação de um passageiro que registrou o encontro virou assunto nas redes sociais.



"Ai, desmaiando que entrei no Uber voltando do bar e ele era um ex-BBB", contou no X (o antigo Twitter) o internauta Bruno Braga, complementando a postagem com um meme da cantora Gretchen com expressão de espanto. Os seguidores logo quiseram saber de quem se tratava, ao que ele respondeu nos comentários que era de Michel.



Até a publicação deste texto, a postagem teve mais de 1 milhão de visualizações, 30 mil curtidas e centenas de comentários. "Eu amei, conversamos horrores sobre tudo, o meme foi para representar a surpresa que eu tive", respondeu Braga a um usuário da rede social que o acusou de estar debochando do ex-BBB.



Ao site da revista Quem, Michel confirmou que está mesmo trabalhando como motorista de aplicativo. "Já fui animador de festa, caixa móvel de eventos enquanto era professor. Sempre fui diverso, sabe? Nunca fiquei parado. Tenho curso de comissário de bordo e fui aprovado pela Anac. Hoje, estou com a fonte de renda diversificada", afirmou.



Ao entrar no BBB 24, o mineiro se apresentou como professor de geografia e estudante do curso de veterinária. No momento, ele disse que não está dando aulas por não conseguir conciliar com o trabalho de influenciador, algo a que também vem se dedicando desde que saiu do reality e que ele diz ser sua atividade principal.

Ele disse ainda que o trabalho de motorista tem sido desenvolvido há cere dois meses no carro que ele ganhou durante sua participação no programa da Globo. "Amo dirigir. Gosto de saber histórias, compartilhar experiências. Estou conhecendo mais a minha cidade com o carro que ganhei", comentou.