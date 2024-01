Na noite dessa segunda-feira (8/1) Giovanna Lima, Michel Nogueira e Thalyta Alves se juntaram à Deniziane na casa mais vigiada do Brasil, assim formando a edição com o maior número de mineiros na história do reality. Anteriormente, as edições de 2016 e 2019 tiveram três representantes de Minas Gerais cada.



Em dinâmica realizada na estreia, seis participantes, três homens e três mulheres, foram escolhidos pelos brothers que já estavam na casa para completar o elenco do BBB24. Eles precisavam se apresentar e responder a uma pergunta surpresa.



Conheça um pouco mais dos mineiros na disputa pelo prêmio milionário:



Thalyta Alves



A advogada criminal Thalyta Alves, 26, diz representar duas classes: a dos pobres e a dos fofoqueiros. Ela começou a trabalhar com 14 anos, como office girl, e chegou a vender açaí para pagar cursos e entrar na faculdade de direito. A mineira não torce para nenhum time, mas gosta "de ir para o Mineirão beber".



Thalyta é supersticiosa e acredita que o número 24 dá sorte para ela. Ela tem Taís Araújo como uma das figuras públicas que a inspiram: "foi a primeira atriz na TV que se parecia comigo".



Outra atriz admirada pela sister é a estadunidense Viola Davis, pelo discurso antirracista feito após ganhar o Oscar em 2017.



Giovanna Lima



Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Giovanna Lima tem 27 anos e esta foi a terceira vez que se inscreveu para o programa. A jovem já entra com vantagem no programa: ela estará imune e não vai poder ser selecionada no primeiro Paredão. Giovanna afirma não gostar de bagunça e que isso vai ser um problema na convivência com outras pessoas.



"Não vou arrumar a bagunça de ninguém, faço questão de falar. Peço até que isso se torne um atrito. Se eu tiver que gritar e brigar, vou ter que fazer isso", diz em vídeo de divulgação.



Ela afirma que um de seus crushs famosos é o surfista Gabriel Medina (ex-marido de Yasmin Brunet, confirmado no reality) e diz ser muito expressiva. Se algo não a agrada, não adianta esconder, sua expressão facial não mente.



"É mais forte que eu, fica evidente quando não gosto de algo. Mas acho que não vai impactar nas relações com os outros participantes dentro da casa. As expressões demonstram muitas coisas, mas eu tenho muito respeito e cuidado nas palavras."



Um dos motivos que a faz querer entrar no programa são as festas, já que é festeira e "inimiga do fim". "Quando eu saio gosto de botar pra quebrar. Danço muito, gosto de aproveitar ao máximo. Dou uma paquerada, mas isso normalmente não funciona muito, porque eu não sou a 'atacante' que chega nos caras. Os caras não chegam em mim. Já estou para titia. Tenho três amigas que vão ter filho em 2024. O restante já se casou. E sobrou eu, que vou ser a tia rica."



Michel Nogueira



Professor de Geografia, Michel Nogueira, 33, leciona em duas escolas e, à noite, estuda Medicina Veterinária - está no sexto período. A mudança de área profissional em um futuro próximo é por causa da instabilidade como professor.



"Cada começo de ano, fico sem emprego e aguardo a convocação. Vou para o confinamento desempregado", conta o rapaz que ainda não casou com o companheiro Renato por problemas financeiros "Até daria, mas seria perrengue demais", explica.



Michel diz que é uma pessoa bem-humorada e festeira. Acredita que por estar acima do peso pode ter algumas desvantagens no jogo, mas não teme comentários maldosos e salienta que está disposto a quebrar qualquer barreira com disposição e força de vontade. "Tenho muita garra em tudo que eu faço. Eu sabia que esse momento ia chegar uma hora e estou muito perto dele", diz ele que se inscreveu para 11 edições do reality.



No entanto, Michel não escondeu que vai precisar controlar o seu lado "dominador" para não ter problemas com outros participantes. Ele também enumera as características que não gosta nos outros. "Não suporto gente metida, folgada e mandona. Eu também sou um pouco mandão e acho que dois dominantes no mesmo lugar dariam muitos embates.", conta.



Deniziane

A fisioterapeuta de 28 anos, Deniziane foi a sexta participante e a primeira mineira a ser anunciada no BBB24. Vinda de Esmeraldas, a sister também já trabalhou como modelo. Antes de entrar no programa, a fisioterapeuta confessou que fez remodelação glútea “para deixar o bumbum mais redondinho” e que já ficou com um ex-BBB.

A mãe de Deiziane capinava lotes para pagar passagens para torneios de vôlei, esporte que disputou a vida toda. Atualmente, pratica futebol, futevôlei e musculação. A mineira tem uma irmã gêmea. Além da semelhança, elas têm nomes bem parecidos: Deniziane e Deniziene. Se chamam de ‘Anny’ e ‘Enny’.

Anny, que veio de família humilde, promete retribuir tudo o que seus pais já fizeram por ela.

*Com colaboração de Carol Ferraris e informações da Folhapress