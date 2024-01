Foi dada a largada! O BBB 24 começa nesta segunda, dia 8, e vem com a promessa de sacudir a casa com novas dinâmicas.

Serão 26 participantes confinados, sendo que 18 já foram apresentados ao público na sexta-feira, durante o famoso Big Day.

Agora, está na mão dos telespectadores a decisão sobre quem mais deve entrar na casa para disputar o prêmio milionário, que nesta edição poderá chegar a R$ 3 milhões.

Foram abertas duas votações para que o público escolha um homem e uma mulher para participar. E as duas pessoas vencedoras vão entrar com imunidade no primeiro paredão.

Mas não termina por aí. Hoje, dentro do BBB, os 18 moradores que foram anunciados no Big Day vão escolher mais três mulheres e três homens para entrarem na casa. E a escolha vai ser feita ao vivo.

No fim da noite, a casa já estará completa, com todos os integrantes prontos para fazer o jogo rolar.

E você, vai acompanhar o reality? Está empolgado para saber o que vai acontecer na casa?

Confira a lista dos participantes no site do Estado de Minas e acompanhe as novidades sobre o BBB 24 em nossas redes sociais.