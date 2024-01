Após a jovem Rebeca Mota publicar nas redes sociais que desistiu do BBB 24, Boninho, que é o diretor do programa, confirmou que 13 novos brothers e sisters serão apresentados no ‘Fantástico’ deste domingo (7/1). Os participantes disputarão oito vagas no grupo ‘Puxadinho’ e completarão o time desta edição do reality mais famoso do Brasil.

A dentista postou uma série de stories no Aeroporto Internacional do Galeão e contou que estava confinada, mas desistiu do programa. “Voltando pra casa…Após desistir do maior sonho da minha vida. Participar do BBB sempre foi o meu maior sonho e, de fato, consegui chegar o mais longe possível. Estou voltando agora do confinamento”, escreveu.

Rebeca também gravou um vídeo explicando que não soube lidar com os sentimentos trancada no hotel, que começou a ter crises e que achou melhor voltar para casa. Ela ainda disse que ficou preocupada com a dinâmica do ‘Puxadinho’, que é uma das novidades do BBB 24, e que a pressão em cima dos participantes é gigante.

????AGORA: Rebeca Mota, jovem que desistiu do "puxadinho" do #BBB24, explica o motivo da desistência. #BBB24 pic.twitter.com/aTe2QRYbk5 — Central Reality (@centralreality) January 7, 2024

Na sequência, Boninho gravou um vídeo em que confirmou que houve uma desistência no elenco do programa, mas não disse que a pessoa que decidiu sair é Rebeca. Ele fala apenas que os 13 novos participantes serão apresentados no ‘Fantástico’. Antes, o número era 14.

“Acabei de conversar com 31 brothers, nunca conversei com tanta gente. Dessa galera, vocês já conhecem os 18 e tem mais 13 que vão correr atrás de uma vaga na casa. Queria levar todo mundo, mas faz parte do jogo. Hoje, no ‘Fantástico’, vocês vão escolher um homem e uma mulher e depois eles vão ter que enfrentar o tal do Puxadinho, que os 18 vão decidir quem entra na casa. Segunda-feira, o bicho vai pegar”, explicou, na publicação do Instagram.