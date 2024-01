O Big Brother Brasil 2024 ainda não começou mas já vem causando alvoroço nas redes sociais, com internautas tentando adivinhar os famosos que irão participar do reality no grupo camarote. No ar por tantas temporadas, o programa precisa se reinventar a cada ano, e este ano vem cheio de novidades mesmo antes da estreia.

Nesta sexta-feira (5/1) o público irá conhecer os primeiros 18 participantes, que serão anunciados ao longo da programação da Globo durante o que eles chamam de "Big Day", sendo 6 camarotes e 12 pipocas. Outros 14 participantes irão para o “puxadinho” e apenas 8 entrarão para a casa mais vigiada do Brasil, totalizando 26 participantes nesta edição.

Puxadinho

Um dos pontos que mais intrigou os fãs do BBB foi a criação do “Puxadinho”. Este terceiro grupo de participantes contará com 14 pessoas que serão anunciadas no domingo. Destes, o público votará para que 2 entrem para a casa e participem do jogo. A dinâmica da escolha dos participantes do puxadinho ocorrerá durante o Fantástico do próximo domingo (7/1), com o resultado sendo divulgado na estreia do reality, na segunda feira (8/1)

Dos 12 que restaram, os brothers e sisters que já estarão na casa irão escolher outros 6 para entrar na disputa pelo grande prêmio. A votação e o resultado acontecerão ao vivo durante o primeiro programa.

Quartos

Muitos fãs do BBB reclamam que a divisão dos quartos causa uma divisão da casa em dois grandes grupos e prejudica a dinâmica do jogo. Para evitar que isso aconteça, este ano Boninho decidiu que haverá três quartos, para além do quarto do líder.

Novo sistema de votos

Outro ponto muito criticado nos últimos anos foram os mutirões de votação mobilizados pelas torcidas dos participantes. Muitos acreditam que tais práticas de votação distorcem a preferência do público, ou seja, um concorrente querido por um menor número de pessoas pode conseguir mais votos no paredão, devido aos mutirões, e permanecer no game.

Este ano a votação ocorrerá em duas modalidades, o "Voto Único" e o "Voto da Torcida". O Voto da Torcida segue o que já é conhecido pelo público, permitindo que o espectador vote quantas vezes quiser. Já o Voto Único permitirá apenas um voto por CPF.

Cada modalidade terá um peso de 50%, e a produção fará a média dos dois formatos para determinar o eliminado. Além disso, a votação acontecerá em duas etapas ao longo da temporada.

“Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez”, anunciou o Gshow.

Novas dinâmicas

Ainda sem muitas informações, o BBB24 contará com novas dinâmicas para movimentar o jogo. Uma delas é o “invasor”, que vai “bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas por lá pelos participantes”, em outra, o “público será o grande protagonista”.

Para evitar a famosa “sabonetada”, Boninho criou agora o “sincerão”, que acontecerá às segundas-feiras, substituindo o famoso “Jogo da Discórdia”. Além disso, às sextas-feiras o líder será responsável por comandar, ao vivo, a dinâmica “Na mira do líder”, no qual revelará para todos na casa as pessoas que estão na sua mira e correm risco de ir para o paredão.

O cinema do líder também sofrerá mudanças, deixando de ser privilégio do líder para ampliar o entretenimento dos confinados, dando a possibilidade de mais participantes assistirem ao conteúdo especial exibido na casa.

‘Mesacast BBB’

Teremos também um novo programa, que estreará no dia 8/1, o ‘Mesacast BBB’, que será transmitido de domingo a domingo, das 19h30 às 21h30. Segundo o Gshow, “ele abordará os temas mais quentes da competição e seus apresentadores receberão convidados especiais para debater o jogo e acompanhar os acontecimentos da casa em tempo real.”

O programa contará com a apresentação de Ana Clara, Nany People, Vítor di Castro, Jojo Todynho, Ed Gama, Mari Gonzalez, Henrique Lopes, Thamirys Borsan, Guto TV e Pequena Lo, além de ampla distribuição de conteúdo nas principais redes sociais.