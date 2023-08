677

No BBB 20, a berlinda disputada entre Manu Gavassi e Felipe Prior alcançou o recorde de mais de 1,5 bilhão de votos Reprodução/TV Globo A próxima edição do Big Brother Brasil terá um sistema diferente de votação. Durante um evento de lideranças da Globo, realizado nesta quinta-feira (24), as novidades do reality foram apresentadas e uma delas chamou a atenção nas redes sociais: a votação será por CPF.



Pela imagem do evento interno, é possível ver que a votação para escolher o eliminado da semana terá uma dinâmica diferente: votação aberta, como é realizada hoje em dia, e também a computação por CPF. Nos últimos anos, internautas pediram nas redes sociais que a emissora mudasse a forma como os votos do público eram contados.

Em edições recentes, as berlindas registraram recordes marcantes, muitas vezes com os chamados 'fandoms' formados por seguidores de um participante se unindo para eliminar um rival no paredão. No BBB 20, a berlinda disputada entre Manu Gavassi e Felipe Prior alcançou o recorde de mais de 1,5 bilhão de votos.



Procurada, a Globo não retornou ao pedido de posicionamento e não informou mais detalhes da nova dinâmica à reportagem até a publicação desta reportagem.