A turnê realizada por Beyoncé, a "Renaissance World Tour", começou em maio Divulgação

Vocês podiam se unir pra arranjar um emprego e conseguir ir no show da Beyonce lá fora, porque pro Brasil ela não vem



Vocês podiam se unir pra arranjar um emprego e conseguir ir no show da Beyonce lá fora, porque pro Brasil ela não vem







O mundo pop ficou em êxtase quando Beyoncé retornou aos palcos, em maio de 2023, depois de sete anos sem realizar uma turnê. A série de shows ganhou o nome do sétimo álbum da artista lançado no ano passado e gerou expectativas altas nos fãs de todo o mundo. Com vários shows agendados na Europa, a turnê ficou em alta e os brasileiros se preparavam para receber a diva em casa , mas o sonho foi destruído após o anúncio da cantora sobre os últimos shows.









Nas redes sociais, os fãs não deixaram passar: demonstraram toda sua insatisfação nas próprias redes sociais da cantora. Muitos levantaram questões sobre Beyoncé não gostar dos latinos e outros reclamaram alegando que se a turnê se diz mundial, ela deveria passar por todos os continentes. Outros disseram estar desapontados com a artista pois ela, assim como outros do ramo, entendem a América do Norte como todo o continente, excluindo América Central e América do Sul.





Por outro lado, alguns internautas aproveitaram a informação divulgada para fazer memes, seja para brincar com a própria tristeza ou para debochar dos fãs que não puderam acompanhar os shows em outros países e que, agora, não verão Beyoncé no Brasil. O assunto está em alta desde a confirmação feita nessa quarta (23/8), e até a manhã desta quinta-feira (24/8) o nome da diva estava entre os 5 mais comentados no X, antigo Twitter.





“Desolada pq beyoncé não vem pro Brasil mesmo sabendo que se ela viesse eu não ia ter dinheiro pra ir”, disse uma mulher na rede social. “Beyoncé, vc prometeu ser a favor das minorias. Cadê o show no Brasil pra eu cantar essa??? Mona?? Vc tem que trabalhar, não ama os latinos???”, disse outra. “alá reclamando q a beyonce não vem p brasil como se fosse ter dinheiro pra ir no show (autocrítica)”, brincou um homem.





Alguns dos internautas debocharam de pessoas que abriram conta no banco Santander, após especulações sobre a empresa ter uma parceria com a Renaissance World Tour e que clientes do banco poderiam ter desconto no ingresso do show. “Imaginando o pessoal que abriu conta no Santander pra ver a Beyoncé kkkkkkkkkkkk”, disse um perfil.

pelo visto a Beyoncé, assim como todo estadunidense, não sabe o mínimo de geografia ao anunciar uma turnê MUNDIAL

"Eu prometo"



Lady Gaga Beyoncé

Sobre o Brasil

fiquei sabendo que Beyoncé não vem porque a 123milhas cancelou o voo.



pic.twitter.com/3IJNAz8PZa %u2014 BABY (@OCleidson) August 23, 2023





Influenciadores e comediantes aproveitaram o momento para fazerem vídeos engraçados:





Especulações de shows no Brasil





Esta é a sexta turnê solo da artista e a primeira desde 2016, quando apresentou a “Formation World Tour”. A cantora promete voltar com tudo: há grandes expectativas para um show de aproximadamente três horas. Nada mais justo, já que a Queen B tem muitos hits, inclusive do último álbum, "Renaissance", como "Break my soul" e "Cuff it".





Em abril, o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por divulgar em primeira mão os anúncios de shows internacionais no Brasil, apontou que Beyoncé virá ao país entre março e abril de 2024 . Logo depois da euforia com a revelação, insiders apontaram que as negociações estavam paradas.





Sem nenhuma confirmação para este ano, os fãs levantaram discussões sobre quais cidades brasileiras deveriam aparecer no mapa da diva pop. Belo Horizonte, inclusive, estava na disputa depois de uma foto compartilhada pela bailarina da artista , que alimentou ainda mais a ansiedade do público.





A última passagem de Beyoncé pelo Brasil foi em 2013, quando a cantora se apresentou no Palco Mundo do festival Rock in Rio. Na ocasião, a dona do hit “Cuff it” declarou seu amor pelo país e afirmou que mal poderia esperar para voltar.