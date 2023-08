677

Beyoncé já ultrapassa os US$ 295 milhões em bilheteria Reprodução/Instagram Após alcançar escala de movimentação financeira capaz de elevar a inflação na Suécia, a nona turnê de Beyoncé, "Renaissance", atinge um novo recorde, agora nos Estados Unidos.

Os números alcançados pelos shows no país foram revelados nesta terça-feira (8/8), e indicam que a passagem do "Renaissance World Tour" por Nova Jersey, em 29 de julho, rendeu à cantora e sua equipe cerca de US$ 16,5 milhões. O resultado confere à apresentação o título de show feminino com maior arrecadação da história.

Iniciado em maio deste ano e após 33 shows, "Renaissance World Tour" já ultrapassa os US$ 295 milhões em bilheteria, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Mais apresentações estão programadas para Estados Unidos e Canadá.

Para efeito de comparação, última turnê de Beyoncé, "Formation", acumulou US$ 210 milhões ao final do roteiro. Não há previsão de shows no Brasil ou na América do Sul.