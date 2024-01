A atriz Cindy Morgan, conhecida por papéis nos filmes "Clube dos Pilantras" (1980) e "Tron - Uma Odisséia Eletrônica" (1982) e na série "Falcon Crest" (1981) morreu aos 69 anos. A notícia foi divulgada pelo Los Angeles Times, e não há informações sobre a data exata nem a causa da morte.

"'Clube dos Pilantras' foi meu primeiro filme. Então, eu não tinha nada a perder no teste", lembrou Morgan em entrevista em 2012. Depois do longa, em que atuava ao lado de Bill Murray e Chevy Chase, ela também estrelou séries como "O Barco do Amor" (1976), "CHIPs" (1977) e "Vega$" (1978).





Em "Tron - Uma Odisséia Eletrônica" (1982), atuava como a programadora Lora Baines e Yori, seu alter-ego. Morgan também dublou a personagem Ma3a no jogo de videogame "Tron 2.0", lançado em 2003.





Recentemente, dublou a mãe do personagem Mason em "Face of the Trinity" (2022). Ela também atuou em "A Hora do Terror" (1985), "Solomon's Universe" (1985), "Alvo da Sedução" (1995), "Amanda & The Alien" (1985) e "Revelação do Outro Mundo" (1995).