"Barbie" e "Oppenheimer", dois sucessos que pintaram as redes sociais de rosa e cinza e lotaram os cinemas no ano passado, chegam neste domingo (7) no Globo de Ouro para arrebatar a cerimônia.

Apelidados de "Barbenheimer", após estrear no mesmo dia e arrecadar, juntos, US$ 2,4 bilhões (R$ 11,7 bilhões) em bilheteria, os filmes totalizam 17 indicações na 81ª edição do Globo de Ouro - início da aguardada temporada de premiações de Hollywood.

As obras "são tão diferentes uma da outra, e ainda assim ambas foram um sucesso (...). Estamos empolgados que ambas estarão bastante representadas aqui", disse o produtor do Globo de Ouro, Glenn Weiss.

"Barbie", dirigido por Greta Gerwig, responsável por transformar a nostalgia pela querida boneca em uma sátira inteligente sobre misoginia e empoderamento feminino, lidera com nove indicações.

Com três das seis indicações para melhor canção, é também considerada a favorita nas categorias de melhor filme de comédia e melhor roteiro.

A produção, coroada a mais lucrativa do ano passado, também pode receber um novo prêmio que celebra a arrecadação das bilheterias nos cinemas.

Com oito nomeações, "Oppenheimer", dirigido por Christopher Nolan, é outro concorrente bem-sucedido ao Globo de Ouro, e agitou o verão americano com a história do inventor da bomba atômica.

Centrado na rivalidade entre um cientista brilhante e um político poderoso, interpretados por Cillian Murphy e Robert Downey Jr., respectivamente, espera-se que a obra leve as estatuetas de melhor filme de drama, melhor diretor e melhor trilha sonora.

Os dois atores são favoritos para melhor ator de drama e melhor ator coadjuvante.

A organização da premiação - investidores privados que compraram a premiação após anos de polêmicas - investiram pesado para reviver a cerimônia, considerada "a maior festa de Hollywood".

Nesta nova versão do Globo de Ouro, a festa em torno de "Barbenheimer" é acolhida por seus organizadores.

A premiação, que durante décadas ofereceu destaque e promoveu os concorrentes ao Oscar, foi acusada de racismo e corrupção, em 2021.

O evento saiu do ar em 2022, e várias estrelas não compareceram à edição do ano passado.

A mudança de organizadores "foi um grande reinício para o Globo de Ouro", disse Weiss à AFP.

Grandes nomes da música, como Billie Eilish e Dua Lipa, competem pela melhor canção, e Taylor Swift concorre pela recente versão cinematográfica da turnê 'The Eras'.

Ben Affleck, Jodie Foster, Kevin Costner e Matt Damon estarão entre os apresentadores.

"Queremos que esta seja a grande festa de abertura da temporada de premiações, que todos sintam essa energia. Passamos pelas greves juntos, e saímos disso", disse Weiss.

Caso Murphy não vença a categoria de melhor ator de drama, é possível que o prêmio vá para Bradley Cooper, que interpreta o músico Leonard Bernstein em "Maestro".

Cooper também está indicado como diretor e pode se tornar a primeira pessoa a vencer ambas as estatuetas pelo mesmo filme.

Emma Stone é a favorita para o prêmio de melhor atriz de comédia por seu papel no caricato "Pobres Criaturas".

O chileno Pedro Pascal concorre ao prêmio de melhor ator de drama, enquanto "A Sociedade da Neve", sobre a tragédia em 1972 de uma equipe uruguaia de rugby nos Andes, é favorita para vencer como melhor filme em língua estrangeira.

O comediante Jo Koy será o apresentador da 81ª cerimônia do Globo de Ouro.

