Davi Brito, campeão do BBB 24, erra plural de 'limão' e vira meme

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, se tornou alvo de piadas nas redes sociais após um deslize inusitado durante sua participação no “Domingo Legal”, do SBT, neste domingo (22/6). Durante o quadro “Passa ou Repassa”, o ex-brother foi questionado por Celso Portiolli sobre qual seria o plural da palavra "limão". Sem hesitar, Davi respondeu: "Limonada", em vez de “limões”.

A resposta gerou gargalhadas no estúdio e surpreendeu o apresentador. "Olha, se você gosta de viralizar, vai estar em tudo quanto é vídeo hoje, depois dessa resposta", brincou Portiolli, em meio à disputa entre Davi e o humorista Marco Luque. O erro ainda rendeu uma tortada no rosto do baiano, que encarou a situação com bom humor.

Davi, que trancou a faculdade de Direito neste ano por não conseguir conciliar os estudos com a agenda profissional, rapidamente se tornou assunto nas redes. No X, internautas não perdoaram o deslize. "A melhor decisão desse rapaz foi não cursar uma faculdade!", ironizou uma usuária. "Preguiça e não gostar de estudar dá nisso", criticou outro. "Alguém me socorre, por favor?", reagiu uma terceira pessoa. Já um internauta aconselhou: "Precisa voltar a estudar".

O Big Brother Brasil de 2025 está no ar e o público acompanha a rotina dos participantes e torcendo pelos preferidos. Alguns conquistam a audiência. Veja o ranking de todos os campeões do programa de acordo com o percentual de votos conquistados em cada votação! @dundeefael/Reprodução TV Globo/@diegogasques 1º lugar- Fael Cordeiro - BBB 12 - Percentual de 92% - Final contra Fabiana da Silva. Reprodução/ @dundeefael 2° lugar: Diego Alemão - BBB 7 - Percentual de 91% - Final contra Carollini Honório. Reprodução/ @diegogasques 3° lugar: Juliette Freire - BBB 21 - Percentual de 90,15% - Final contra Camilla de Lucas e Fiuk. Reprodução/ @juliette 4° lugar: Cida - BBB 4 - Percentual de 69% - Final contra Thiago dos Santos. Reprodução/ @cidocabbb4 5º lugar - Arthur Aguiar - BBB 22 - Percentual de 68,96% - Final contra Paulo André e Douglas Silva. Reprodução/GShow/TV Globo 6º lugar - Amanda - BBB 23: percentual de 68,90% - Final contra Aline Wirley e Bruna Griphao. Reprodução Instagram BBB 7° lugar: Kleber Bambam - BBB 1 - Percentual de 68% - Final contra Vanessa Pascale e André Gabeh. Reprodução/ @bambamoficial 8° lugar: Cézar Lima - BBB 15 - Percentual de 65% - Final contra Amanda Djehdian. Reprodução/ @cezarlimma 9° lugar: Rodrigo Cowboy - BBB 2 - Percentual de 65% - Final contra Manuela Saadeh. Reprodução/ @cowboyrodrigoleonel 10° lugar: Fernanda Keulla - BBB 13 - Percentual de 62,79% - Final contra Nasser e Andressa. Reprodução/ @fernandakeulla 11° lugar: Paula Von Sperling - BBB 19 - Percentual de 61,09% - Final contra Alan Barbosa. Reprodução/ @paulasperlingreal 12º lugar - Davi Brito - BBB 24 Big - Percentual de 60,52% - Final contra Matteus e Isabelle. Reprodução/Davi Brito/Instagram 13° lugar: Marcelo Dourado - BBB 10 - Percentual de 60% - Final contra Fernanda Cardoso e Cadu. Reprodução/ TV Globo 14° lugar: Emilly Araújo - BBB 17 - Percentual de 58% - Final contra Vivian Amorim e Ieda Wobeto. Reprodução/ @emillyaraujoc 15° lugar: Gleici Damasceno - BBB 18 - Percentual de 57,28% - Final contra Kaysar e Família Lima Reprodução/ @gleicidamasceno 16° lugar: Jean Wyllys - BBB 5 - Percentual de 55% - Final contra Grazzi Massafera e Sammy. Reprodução/ @jeanwyllys_real 17° lugar: Vanessa Mesquita - BBB 14 - Percentual de 53% - Final contra Angela Munhoz e Clara Aguilar. Reprodução/ @vanmesquita 18° lugar: Dhomini Ferreira - BBB 3 - Percentual de 51% - Final contra Elane. Reprodução/ @dhomini_adriana 19° lugar: Rafinha - BBB 8 - Percentual de 50,15% - Final contra Gyselle. Reprodução/ @rafinhadiz 20° lugar: Mara Viana - BBB 6 - Percentual de 47% - Final contra Mariana e Rafael. Reprodução/ @marabbb6 21° lugar: Thelma Assis - BBB 20 - Percentual de 44,1% - Final contra Rafa Kalimann e Manu Gavassi. Reprodução/ @thelminha 22° lugar: Maria Melillo - BBB 11 - Percentual de 43% - Final contra Wesley e Daniel. Reprodução/ @mariamelilo 23° lugar: Max Porto - BBB 9 - Percentual de 34,85% - Final contra Priscila e Francine. Reprodução/ @maxporto Obs: O BBB 16 não teve a tradicional contagem por percentual. Quem venceu foi Munik Nunes, em uma contagem de pontos. Ela fez 6 pontos de 6 possíveis e ganhou na final da Maria Claudia. Reprodução/ @muniknunes Voltar Próximo

O curioso é que, durante o BBB 24, houve uma discussão justamente sobre a forma correta de se falar o plural de “limão”. Em um episódio, Deniziane foi questionar Davi sobre o motivo de ele guardar a fruta no armário'. No entanto, ela acabou confundindo a pronúncia da palavra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Tem três limãos [no armário]. Limãos?", perguntou Deniziane. Ela logo foi corrigida por Michel, que é professor de geografia.