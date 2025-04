SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Mani Reggo obteve vitória na Justiça em um processo movido contra Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24. De acordo com o portal Alô Alô Bahia, a decisão reconhece a união estável entre a influencer e o ex-motorista de aplicativo durante o período do reality, o que pode garantir a ela metade dos bens adquiridos por Davi durante o programa.

VEJA TAMBÉM: Davi Brito anuncia que será pai pela primeira vez: “Estou assumindo meu papel”

A sentença foi proferida pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador, na última sexta-feira, 4 de abril. Ainda segundo o portal, a partilha pode envolver um montante de aproximadamente R$ 3 milhões, valor que inclui o prêmio principal de R$ 2,92 milhões e os dois carros conquistados por Davi durante provas do programa.

Davi Brito e Mani Reggo – Foto: Reprodução / Redes sociais Davi Brito e Mani Reggo – Foto: Reprodução / Redes sociais

O relacionamento entre Mani e Davi chegou ao fim logo após o término do BBB 24. No processo, Mani alegou que o casal vivia como marido e mulher mesmo antes da fama repentina do baiano, quando ainda enfrentavam dificuldades financeiras juntos. A convivência e o apoio mútuo durante esse período foram determinantes para o reconhecimento judicial da união.

Apesar da decisão favorável a Mani em primeira instância, Davi Brito ainda pode recorrer. A repercussão do caso gerou grande movimentação nas redes sociais, dividindo opiniões sobre o desfecho da história do ex-casal que ganhou notoriedade nacional após o reality show.

The post Justiça bate o martelo: Mani Reggo pode receber metade do prêmio de Davi Brito no BBB 24 appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.