Ex-BBB Davi Brito é pego em blitz em Salvador

O ganhador do BBB 24, Davi Brito, foi pego em uma blitz da operação Lei Seca na madrugada desta quinta-feira (17/4), em Salvador (BA). Segundo o portal AloJuca, ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a soprar o bafômetro. Davi foi levado pela Guarda Civil Municipal de Salvador até a Central de Flagrantes (CENFLAG).

O ex-BBB tentou simular um problema mecânico a cerca de 100 metros de onde estava o bloqueio, para despistar os policiais. Ele teria estacionado o carro com o pisca-alerta ligado e o capô do carro aberto. Desconfiados, os agentes se aproximaram do influenciador e constataram sinais visíveis de embriaguez.

Davi Brito teria admitido ingestão de bebida alcoólica. O carro do ex-BBB foi apreendido e levado para o pátio da Transalvador.

O veículo custa cerca de R$ 375 mil e está no nome de Raquel Brito, irmã de Davi. Depois de ser levado para a delegacia, ele pagou fiança e foi liberado.