Saiba quem é o ex-BBB vive em fuga para evitar a Justiça

A ilusão de uma vida milionária após o Big Brother Brasil virou um verdadeiro pesadelo para Maycon Cosmer, o “Tia da Merenda”. Aos 35 anos, o cozinheiro catarinense e primeiro eliminado do BBB 24 revelou que tem vivido como um nômade ao lado da esposa e da filha de apenas quatro meses. A família está pulando de pousada em pousada, dependendo exclusivamente de permutas para garantir hospedagem — tudo isso para escapar de um mandado de busca e apreensão.

Em entrevista ao jornal Extra, Maycon explicou que está sendo cobrado por parcelas atrasadas de um veículo avaliado em R$ 110 mil. “Falta pagar R$ 28 mil, negociando cai para R$ 17 mil”, revelou. Sem condições de quitar a dívida e temendo a apreensão do carro, o ex-brother deixou o apartamento financiado onde vivia em Balneário Camboriú. “Eu não tenho como pagar isso agora! E se levarem, não consigo nem o total de dinheiro que eu já paguei”, lamentou, visivelmente frustrado.

Do glamour à realidade crua

O relato de Maycon desmascara o sonho vendido a muitos participantes de realities. “Na minha cabeça, eu ficaria rico. Sairia do programa e teria muitas oportunidades, contratos… Mas a realidade foi outra”, desabafou. O cozinheiro também denunciou o preconceito que vem enfrentando desde sua saída do reality: “Ainda sofro muito preconceito aqui no Sul por ser um ex-BBB, além de muita gente achar que minha vida é um morango. Um aviso que dou a quem pensa como eu: encare a realidade. Ninguém fica rico da noite pro dia”.

Sem contratos publicitários milionários ou carreira de influenciador consolidada, o ex-BBB decidiu voltar às origens. Antes de reassumir a merenda escolar em uma escola pública de Porto Belo (SC) em janeiro, ele irá comandar temporariamente a cozinha de um hotel na serra. “Estou correndo atrás e focado no que amo e sempre amei fazer, que é cozinhar”, declarou, determinado a reconstruir sua estabilidade financeira.

