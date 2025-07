Blitz lança disco com músicas de grandes nomes da MPB

Depois de lançar, em 2023, o álbum autoral “Supernova” (Biscoito Fino), a banda carioca Blitz manda para o streaming o disco “NuDusOutros”, pela mesma gravadora. Com um repertório marcado por músicas de Gilberto Gil, Zé Kéti, Belchior e Roberto e Erasmo Carlos, entre outros, o trabalho traz nove faixas e já está disponível nas plataformas digitais. Participam do projeto George Israel (ex-Kid Abelha), Ximbinha (ex-Calypso), Bino (Cidade Negra), o cantor e compositor Rogê Brasil, o violeiro Miltinho Edilberto e músicos do Funk Como Le Gusta.

Evandro Mesquita explica que o álbum é uma homenagem a compositores, músicos e músicas que o inspiraram e que continuam fazendo parte da sua memória musical e afetiva. “São músicas que trazem as cores e os sentimentos de uma época de descobertas. Por meio dessas canções, fomos descobrindo o mundo. Música boa, não importava gênero, número e grau. Se batia no coração e emocionava, era digerida com unhas e dentes nas fogueiras, festinhas e viagens da rapaziada”.

O músico conta que a escolha do repertório foi meio que orgânica. “A gente dizia, vamos tocar essa, vamos tocar aquela, enfim, lembranças de memórias afetivas de músicas que, de alguma maneira, nos influenciaram e a nossa vida. Não só a vida musical, mas lembranças boas. Na verdade, esse disco nasceu na pandemia, um momento complicado que todos nós vivemos. Mas o que segurou a nossa onda foi ter um estúdio no Rio de Janeiro. Íamos para lá, eu, o Billy Forghieri e um técnico. A gente começava a fazer os arranjos lá mesmo e aí convidava um músico ou outro para participar.”

“E foi um bordado, com cada um dando a sua contribuição de músicas que influenciaram muita gente”, explica Evandro. “Quanto aos arranjos, eu e Billy arranjamos mais, porém, a banda vinha e também contribuía, assim como Rogério Meanda, o guitarrista, também contribuiu bastante. Mas tudo partia de uma ideia minha e do Billy. A gente é que produziu o disco. Decidimos convidar o pessoal do Funk como Le Gusta, porque é um pessoal maneiro e a gente até já tinha feito um show com o grupo que tem uma pegada funk-soul legal pra caramba. Fizemos o convite e eles toparam na hora. Havíamos feito um show com eles em São Paulo, então, foi uma escolha muito legal e a gente adora essa música na qual eles participam.”

Evandro diz que a banda ainda não pensou em lançar um volume 2. “Mas acredito que seja uma boa ideia, porque ainda há muita música por aí. Não estamos pensando em fazer uma turnê só desse disco, porém, jogar as músicas dele nos nossos shows. Na verdade, não fazer um show só desse álbum, pois até já estamos tocando umas três músicas dele. Essa foi a primeira ideia.”

SHOW TEATRAL

O cantor conta que a Blitz partirá para uma turnê, cujo nome é “Agora é a hora”, no próximo mês. “O show está bem teatral, tem umas coisas legais, até uma fogueira, e a gente leva uma parte mais acústica dentro da apresentação. E vamos alimentando esse show com novas canções também. Por outro lado, não podemos tirar os nossos sucessos, pois as pessoas pedem para cantá-los. Então, estamos acrescentando essas novidades que mantêm o show vivo, passando também pelos nossos sucessos, já que as pessoas gostam de cantar junto.”

Evandro avisa que a turnê começa por São Paulo, a partir de sábado (12/7). “Estamos doidos para voltar a Minas, onde temos um público muito querido e amigos que comparecem aos nossos shows desde o primeiro disco. Os mineiros participam para caramba, então a gente quer voltar o mais rápido possível.”

O artista esclarece que o público da Blitz tem se renovado de tempos em tempos. “Hoje temos pais, filhos e até avós que comparecem aos nossos shows. Tem aquela galera que acompanhou de perto e leva os parentes e é muito legal ver a variedade de idade, da faixa etária do nosso público. Isso porque há uma coisa bem teatral e de humor que pega as crianças de uma maneira legal, sem forçar a barra. Tenho dois sobrinhos pequenos e eles adoraram o show da Blitz. Os levei em uma apresentação nossa e eles piraram e cantaram as músicas o tempo todo. É muito engraçado ver como a criançada curte também. Em show da Blitz, a tristeza não entra”, garante.

“Ainda não fizemos clipes das músicas desse disco, porém, tem alguma coisa no nosso Instagram, inclusive uma versão em jazz para ‘Você não soube me amar’, que ficou muito legal”, avisa Evandro. “Postei e estamos tendo muitos comentários, pois ficou bacana, com uma roupagem nova e coube um momento jazz na nova versão, bem inusitada.”

O artista diz que o grupo está contente com a parceria com a gravadora Biscoito Fino e que este é o terceiro lançamento com ela. “Lançamos o álbum “Supernova” (2023), depois um single que é o ‘Reggae de São Luís’. A gente foi até lá para lançar a música, pois São Luís é a terra do reggae. Legal também que as ondas das rádios do Caribe, Jamaica, interferiam na programação das rádios locais. Os marinheiros chegavam no Porto de São Luís, ouvindo reggae e calipso. E como o reggae é meio primo do xote, aquilo entrou na ilha de uma maneira muito forte. Eles dançam o reggae igual gafieira, em dupla, de uma maneira muito legal. Fiquei chocado com isso e então fizemos essa homenagem a São Luís e a música também vai indo muito bem. E agora o terceiro lançamento que é o ‘NuDusOutros’.”

“O próximo, a gente até já tem gravado, que é o ‘Lado Blitz’, volume 1 e 2, de músicas que entraram nos nossos discos, mas que não fizeram tanto sucesso, não tiveram tantas exibições e as pessoas não conhecem muito, mas a gente adora um Lado B”, justifica o cantor. “Então, isso já está gravado e acredito que será o próximo trabalho a ser lançado, mas a gente continua fazendo música e brincando. Talvez esse disco saia no fim deste ano, vamos ver.”

Ele explica que as músicas do disco “Lado B” não sofreram grandes mudanças. “Porém, elas trazem uma pegada mais atual, já que a gente evoluiu muito também. Damos uma mudada, mas conservando a essência da canção. É bom também mostrar algumas músicas que ficaram escondidas pelo sucesso de outras e elas ainda têm vida.”

Formam a Blitz os músicos Evandro Mesquita (voz, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria). Rogério Meanda (guitarra), Sara Rosemback (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal).



Faixa a faixa

• “SENTADO A BEIRA DO CAMINHO”

(Roberto Carlos e Erasmo Carlos).Participação de George Israel e Ximbinha

• “PINGOS DE AMOR” (Paulo Diniz)

• “NEGA DIVA” (Zé Kéti)

• “SOLIDÃO GALOPANTE” (Pedroca Monteiro)

• “SUJEITO DE SORTE” (Belchior)

• “UM SONHO” (Gilberto Gil). Participação de Miltinho Edilberto

• “LÍRIO” (Blitz)

• “ONDAS DA NOITE” (Blitz)

• “VOCÊ NÃO SOUBE ME AMAR” (Blitz)

“NUDUSOUTROS”

- Disco da Blitz

- Biscoito Fino

- Nove faixas

- Disponível nas plataformas digitais