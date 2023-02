Documentário inédito sobre vida e obra de Belchior chega à TV

Belchior revela sua relação com a arte e a vida em documentário dirigido porCamilo Cavalcanti e Natália Dias (foto: Curta/divulgação )



Depois de receber elogios em diversos festivais de cinema, “Belchior – Apenas um coração selvagem” estreia com exclusividade no canal Curta!, nesta segunda-feira (27/2), às 21h.





O filme traz rico material de arquivo, com entrevistas de Belchior e cenas de suas apresentações, além de imagens que ajudam a ilustrar reflexões que vêm à tona nos depoimentos. Dirigido por Camilo Cavalcanti e Natália Dias, o longa conta com a participação do ator Silvero Pereira, que recita letras do artista cearense. “Sujeito de sorte” é uma delas.





Natural de Sobral, Antônio Carlos Belchior nasceu em uma família numerosa de 23 irmãos. No filme, ele fala de sua formação em medicina e da mudança para São Paulo, quando decidiu investir na possibilidade de ser músico profissional. A relação com o sucesso e a opinião pública – que ora o considerava sex symbol, ora um rebelde – também é abordada. “Acho que o homem só afirma sua liberdade quando pode dizer não”, diz Belchior em uma das entrevistas.

Até 5 de março, o público vai poder assistir a toda a programação do Curta! gratuitamente pelo site canalcurta.tv.br/viainternet, inclusive ao documentário “Belchior – Apenas um coração selvagem”.