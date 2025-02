Roberto e Erasmo Carlos são destaque na agenda cultural da semana

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (21/2)

Em meio aos ensaios e desfiles de blocos pela cidade, ainda é possível curtir outros ritmos que não a percussão das ruas. No Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17 – Centro), às 21h30, o show “Queens of soul” reverencia nomes como Etta James, Nina Simone, Aretha Franklin, Whitney Houston e Amy Winehouse. Os sucessos serão interpretados por Nina Guimarães, que estará acompanhada por Rafael Canielo (bateria), Enéias Xavier (contrabaixo acústico) e Irio Júnior (pianista). Os ingressos podem ser comprados na plataforma Sympla e variam de R$ 150 (mesa para dois lugares) a R$ 375 (mesa para cinco pessoas).

Sábado (22/2)

Roberto e Erasmo Carlos ganham homenagem com o espetáculo “Amores – A música e a palavra de Roberto & Erasmo”, que terá única apresentação sábado, às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar – Centro). Em cena, o NU'ZS Duo, formado pelo músico paulista Max Silva e pela cantora mineira e compositora Marcê Porena. No palco, eles incorporam elementos pop, teatrais e eletrônicos às 17 canções do repertório, incluindo sucessos como “Eu te amo, te amo, te amo”, “Além do horizonte”, “Gente aberta” e “Olha”. Os ingressos custam R$ 143 (inteira) e R$ 71,50 (meia), à venda pelo Sympla.

Domingo (23/2)

A temporada – rica e emocionante – do Corpo de Dança do Amazonas no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários) faz neste domingo, às 20h, a penúltima apresentação na cidade com o espetáculo “Sobre ser grande”, de Mário Nascimento. O programa reuniu cinco espetáculos que marcam os 26 anos de história do CDA, homenageando os povos originários e destacando a força e a energia da Região Norte do país. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda pelo https://ingressos.ccbb.com.br/ e na bilheteria local.

Segunda-feira (24/2)

Quem se despede de Belo Horizonte hoje é o ator Leonardo Miggiorin, que fará a última sessão da peça “Não se mate”, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). A peça, com texto e direção de Giovani Tozi, tem participações especiais em vídeo de Caio Paduan e Luiz Damasceno. A sessão é às 19h, no Teatro 2, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pelo https://ingressos.ccbb.com.br/ e na bilheteria local.

Terça-feira (25/2)

Os 25 anos de morte do artista plástico mineiro Pedro Moraleida são reverenciados na exposição “O grito de Pedro Moraleida”, em cartaz na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466 – Lourdes). Com curadoria da professora e pesquisadora Vera CasaNova e da gestora cultural Inês Rabelo, estão expostos manifestos, reflexões, poesias, listas de músicas e filmes, além das referências do artista e três obras inéditas em BH da série “Desenhos com letras” e duas pinturas que nunca participaram de exposições. A mostra é realizada em parceria com o Instituto Pedro Moraleida Bernardes (iPMB), Viaduto das Artes e Grupo Oficcina Multimédia. A entrada é gratuita.

Quarta-feira (26/2)



O violeiro Chico Lobo comemora seu aniversário de 62 anos com show na quarta-feira, às 20h, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). No repertório, sucessos como "Zóio preto matador", "No braço dessa viola", músicas autorais raramente apresentadas em shows e cantigas que marcaram a infância do aniversariante nas rodas de viola com os pais. Entre elas, "Meu primeiro amor", recentemente gravada por Maria Bethânia. Ingressos a R$ 45 (até 23/2) e R$ 50 (de 24 a 26/2), à venda no Sympla.

Quinta-feira (27/2)

O soul abriu e a bossa fecha a agenda da semana. Hoje, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47 – Funcionários), Vinícius Mendes (sopros), Evan Megaro (piano), Yan Vasconcellos (contrabaixo) e Lincoln Cheib (bateria) apresentam o show “Noites de bossa: Tom Jobim”. A casa abre às 19h. O primeiro set será às 20h30; o segundo, às 22h. Ingressos a R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa).

