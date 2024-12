O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, na manhã desta terça-feira (10/12), a operação Reação Adversa, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao comércio eletrônico de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais falsificados.





A operação é feita através 1ª Promotoria de Justiça de Campos Gerais, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional de Passos, do Procon-MG, da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais (Ceda) e do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais (Nucrim/Caoma), e a Polícia Militar de Minas Gerais, com apoio da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/MG).





Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 39 mandados de busca e apreensão, todos em Campo do Meio, no Sul de Minas Gerais.





As investigações realizadas até aqui apontam que integrantes da organização controlavam ao menos 40 perfis de vendas nas plataformas Mercado Livre e Shopee, sendo responsáveis pela prática de mais de 10.900 vendas ou exposições à venda de medicamentos falsificados nos últimos três anos. Tais equipamentos foram remetidos para mais de 20 estados brasileiros.





O início da apuração se deu com uma suspeita de falsificação de medicamentos veterinários, tendo a cidade utilizada como base pela organização criminosa se tornado um dos maiores polos mundiais de contratação destas substâncias, segundo dados das próprias empresas farmacêuticas.





O MPMG encontrou, também, indícios de que a atuação do grupo também passou a abranger remédios e substâncias de consumo humano, sempre por meio de comércio eletrônico.





Participam da operação promotores de Justiça, servidores do MPMG, auditores fiscais e 78 policiais militares, contando com apoio logísticos terrestre e aéreo. As investigações seguem em andamento.

