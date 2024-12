A tarde e a noite desta terça-feira (10/12) devem ser de chuva em Belo Horizonte, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é similar para as regiões oeste e sul do estado, que devem registrar pancadas de chuva isoladas.

Em Belo Horizonte, os termômetros devem variar entre mínima de 20 ºC e máxima de 34 ºC, com temperaturas semelhantes às registradas nesta segunda-feira (9/12), quando a cidade teve mínima de 21 ºC e máxima de 34 ºC.

O Inmet ainda aponta que, ao longo da semana, BH continuará com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas estáveis.

Minas Gerais

As chuvas nesta terça-feira (10/12) devem ocorrer apenas em parte do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a persistência de uma área de baixa pressão (cavado) nas imediações do litoral da Região Sudeste favorecerá o desenvolvimento de áreas de instabilidade no centro-sul e oeste de Minas Gerais entre a tarde e a noite, provocando pancadas de chuva em áreas isoladas.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de condições favoráveis para chuvas intensas, com acumulados de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais de 40 a 60 km/h, em localidades isoladas das regiões Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana de Belo Horizonte, entre a tarde e a noite desta terça-feira (10/12).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A partir de quarta-feira (11/12), a tendência é de aumento da nebulosidade e redução das temperaturas máximas, o que deve resultar em uma diminuição do calor na capital mineira e em outras áreas do estado.