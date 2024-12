O trabalhador de uma obra no Hospital da Baleia, na Região Leste de Belo Horizonte, ficou soterrado até a altura das pernas devido a um deslizamento de terra, na tarde desta segunda-feira (9/12), e permaneceu preso por mais de três horas em uma vala até ser resgatado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação de resgate foi bastante complexa porque o trabalhador, de aproximadamente 35 anos, estava com as pernas presas em uma vala profunda, a cerca de três metros abaixo do nível do solo.

Para garantir a retirada segura do operário, os bombeiros utilizaram uma técnica chamada desmanche hidráulico, na qual jatos de água são direcionados para mover massas de terra em pontos estratégicos.

Os bombeiros foram acionados às 16h30, e a vítima foi resgatada com segurança por volta das 19h40. Ainda não se sabe a causa do deslizamento de terra.