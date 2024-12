Ladrão rouba taxista e promete devolver carro se polícia não fosse acionada

Um taxista de Patos de Minas teve o carro roubado na noite desse domingo (8/12) e o ladrão ainda mandou uma mensagem para a vítima exigindo que ele não chamasse a polícia, caso quisesse o veículo de volta.



A Polícia Militar foi chamada pelo próprio taxista, na BR-365, já fora da cidade. A vítima fora deixada naquele local após o crime. O homem de 55 anos contou que fazia uma corrida iniciada na localidade de Brejo Bonito e que iria deixar o passageiro na cidade de Pirapora.



Era um serviço grande, cujo valor havia sido acertado em R$ 1 mil. Inclusive esse valor deveria ser pago já no início da viagem.



O passageiro, então, pediu para que o taxista fosse até um posto de combustíveis para que ele pegasse o dinheiro com sua mãe e ela pagaria a corrida. Mas assim que o trabalhador fez um retorno, o ladrão anunciou o roubo, ameaçando o motorista com uma faca.



Segundo a vítima, pouco depois, o assaltante ainda enviou mensagem do mesmo celular usado para pedir a corrida, pedindo para que ele não acionasse a Polícia Militar pois iria deixar o carro em um posto na cidade de Carmo do Paranaíba. O motorista, contudo, não quis saber de negociação com o ladrão.

A PM informou que conseguiu identificar o possível ladrão, que teria 25 anos.



Apresar disso, nem ele nem o carro foram encontrados.