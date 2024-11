Um homem de 28 anos foi preso nessa quinta-feira (28/11), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após roubar o celular de uma mulher de 26 anos no Bairro Tabajaras. Ele foi encontrado escondido dentro de um baú de roupas em uma casa, após a Polícia Militar (PM) rastrear o sinal de localização do aparelho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que foi abordada pelo suspeito, que estava de bicicleta. Sob ameaças, ela entregou o celular e, logo em seguida, acionou a polícia.





Homem é preso após rastreio de sinal de celular





Durante o rastreamento, os policiais identificaram que o sinal do aparelho indicava uma residência na Rua Itabira. No local, o homem foi localizado escondido no baú, junto à bicicleta utilizada no crime.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Roosevelt antes de ser encaminhado à delegacia de plantão.





A Polícia Civil investiga o caso para saber se o suspeito cometeu outros crimes parecidos na região.