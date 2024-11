Nessa segunda-feira (11/11), uma sequência de crimes e perseguições policiais, digna de filme de ação, ocorreu na região de Lima Duarte e Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Um homem foi preso após roubar três veículos, capotar dois deles e atirar contra policiais durante a tentativa de fuga.

A ação começou quando o Comando da Polícia Militar em Lima Duarte foi informado sobre o roubo de um carro que seguia pela BR-267 em direção a Juiz de Fora. A PM iniciou um cerco e bloqueio na região. Próximo à Vila São Geraldo, ainda em Lima Duarte, o suspeito perdeu o controle do carro e capotou o veículo. Ele conseguiu deixar o carro e, para fugir da PM, abordou outro motorista e roubou um segundo veículo, dessa vez do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), do Governo de Minas. Quando chegava a Juiz de Fora, o homem capotou o veículo novamente.

Sem desistir, ele tomou um terceiro carro de assalto e continuou a fuga em alta velocidade pela BR-267. Quando se aproximava da BR-040, foi avistado pelos policiais, que iniciaram uma perseguição intensa. Ao chegar próximo ao campo de futebol do bairro Santa Cruz, o suspeito abandonou o carro e fugiu a pé, apontando uma pistola na direção dos policiais. Durante a perseguição, ele voltou a mirar a arma contra os militares, que responderam com dois disparos, sem atingir o suspeito.

O homem foi detido em flagrante e será indiciado por tentativa de homicídio contra os policiais e roubo de veículos, entre outros crimes. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre .45, com um carregador contendo quatro munições, duas delas com espoletas picotadas, o que indica que ele tentou disparar, mas falhou.

Após a prisão, o suspeito foi atendido na UPA Norte e no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Juiz de Fora. Os veículos envolvidos foram removidos para perícia, e o caso está sob investigação da Polícia Civil.