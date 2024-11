Vítima de roubo, um homem foi arrastado pelos bandidos por cerca de 50 metros enquanto tentava reaver o celular tomado pelos ladrões nesta quarta-feira (27/11), em Uberlândia. Imagens de uma câmera de segurança o flagraram pendurado no carro.

O caso começou quando um homem se identificou como entregador e fez fotos da vítima, no bairro Jardim das Palmeiras, com um pacote nas mãos, como se fosse um pedido entregue a ele. Mas o homem achou a situação estranha e resolveu ligar para a Polícia Militar. Foi nesse momento que o criminoso tomou o celular da vítima e fugiu.

Ele entrou num carro e o comparsa, que estava no volante, acelerou. O dono do celular se pendurou numa das portas para tentar evitar o roubo e foi arrastado. O vídeo com o flagrante mostra o momento em que a vítima é levada e se solta do carro.

Avisada, a PM passou a rastrear o carro dos ladrões e uma equipe viu o automóvel no Bairro Umuarama. Quando os militares tentaram se aproximar de um dos suspeitos, que abria o carro, o homem tentou fugir, mas foi contido logo depois.

Vendo a situação, o outro suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel onde carro estava estacionado, mas também foi alcançado e detido. O celular da vítima estava com eles.

Na casa, os militares também acharam 12 aparelhos celulares. Segundo os suspeitos, eles tentavam aplicar um golpe para pegar os dados da vítima, mas a situação saiu do controle e tiveram que roubar o aparelho do homem para fugirem antes de a polícia chegar.

