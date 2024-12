BH tem vinte novos pontos de radares do tipo detectores de avanço de semáforo

Começam a funcionar nesta terça-feira (10/12) vinte novos equipamentos de fiscalização eletrônica em Belo Horizonte. Os equipamentos são detectores de avanço de semáforo (DAS).





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o objetivo dos novos radares é propiciar melhores condições de segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas, ciclistas e também garantir a operação do transporte na capital.





A escolha dos locais de fiscalização eletrônica segue um criterioso acompanhamento das áreas críticas quanto ao risco de acidentes e também garantir o desempenho operacional dos ônibus na capital. Veja abaixo os locais onde estão os novos equipamentos:





Av. Presidente Antônio Carlos, 3.212 no sentido Bairro Av. Presidente Antônio Carlos, 3.212 – Pista MOVE no sentido Bairro Av. Presidente Antônio Carlos, 3.203 no sentido Centro Av. Presidente Antônio Carlos, entre Rua Viana do Castelo e Viaduto São Francisco – Pista MOVE no sentido Centro Av. Presidente Antônio Carlos, entre a Rua Viana do Castelo e Viaduto São Francisco – Pista MOVE no sentido Bairro Av. Presidente Antônio Carlos, Oposto ao número 4.157 – Pista MOVE no sentido Bairro Av. Presidente Antônio Carlos, 7.596 – Pista MOVE no sentido Bairro Av. Presidente Antônio Carlos, 7.605 – Pista MOVE no sentido Centro Av. Dom Pedro I, oposto ao número 575 no sentido Bairro Av. Cristiano Machado, esquina Av. Silviano Brandão – Pista MOVE no sentido Centro Av. Cristiano Machado, 3.411 – Pista MOVE no sentido Centro Av.Dom Pedro I, 1.220 – Pista MOVE no sentido Bairro Av.Dom Pedro I, oposto ao número 1.220 – Pista MOVE no sentido Centro Av. Dom Pedro I, oposto ao número 1.515 – Pista MOVE no sentido Bairro Av.Dom Pedro I, 1.515 – Pista MOVE no sentido Centro Av.Dom Pedro I, 3.000 – Pista MOVE no sentido Bairro Av.Dom Pedro I, oposto ao número 3.000 – Pista MOVE no sentido Centro Av. Presidente Antônio Carlos, número 2.672 – Pista MOVE no sentido Bairro Av. Presidente Antônio Carlos, Oposto ao número 2.672 - Pista MOVE no sentido Centro Av. Presidente Antônio Carlos, 4.157 – Pista MOVE no sentido Centro

Detector de Avanço De Semáforo (DAS)

De acordo com a PBH, os semáforos existem para organizar e disciplinar os direitos de passagens de todos que integram o trânsito e o desrespeito pode ocasionar acidentes graves. O objetivo dos equipamentos do tipo “Detectores de Avanço de Semáforo” é contribuir efetivamente para redução do número de acidentes e preservar vidas, sobretudo nos casos de atropelamentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia